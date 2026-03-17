अंमली पदार्थांविरोधात राज्यभर टास्क फोर्स; गुन्हेगार वयोमर्यादा कमी करण्याचा केंद्राला प्रस्ताव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भाजपाचे आमदार प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
Published : March 17, 2026 at 4:31 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात अंमली पदार्थांची विक्री व तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं कडक पावलं उचलत राज्यभर विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि.17) विधानसभेत माहिती दिली. यावेळी, "अंमली पदार्थांच्या या अवैध कारवायांमध्ये अनेकदा अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात असल्याचं समोर येत आहे. त्यामुळं गुन्हेगार ठरवण्याची वयोमर्यादा 18 वर्षांवरून 16 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
आरोपींना पकडण्यासाठी विशेष मोहिमा : भाजपाचे आमदार प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "अंमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीचे जाळं केवळ राज्यापुरते मर्यादित नसून इतर राज्ये आणि परदेशांपर्यंत पसरलेलं आहे. त्यामुळं अशा प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत पोहोचून संबंधित आरोपींना पकडण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्यात येत आहेत." याचबरोबर, शहरी तसंच ग्रामीण भागात या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. यासोबतच, "कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडून निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष किंवा अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत थेट सेवेतून बडतर्फ केले जाईल," असा इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
व्यापक यंत्रणा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू : राज्यात अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये विदेशी नागरिकांच्या वाढत्या सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अधिक सतर्क झाले असून, या प्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात येणाऱ्या आणि वास्तव्य करणाऱ्या विदेशी नागरिकांच्या हालचालींवर अधिक काटेकोर नजर ठेवली जाणार आहे. यासाठी त्यांच्या पासपोर्ट व व्हिसाच्या वैधतेची नियमित तपासणी केली जाईल. तसंच त्यांच्या वास्तव्यासंबंधी आणि हालचालींसंबंधी माहिती संग्रहित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमधील हॉटेल्स, लॉजेस, भाड्याने देण्यात येणाऱ्या निवासस्थाने आणि संवेदनशील भागांमध्ये नियमित तपासण्या व छापे टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा प्रयत्न : दरम्यान, अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बार आणि पबवरही सरकारनं कठोर भूमिका घेतली आहे. नियम व वेळेचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर केवळ दंडात्मक कारवाई न करता थेट परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच, अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही देखरेख, नोंदवही तपासणी आणि अचानक तपासण्या वाढवण्यात येणार आहेत. या सर्व उपाययोजनांद्वारे अंमली पदार्थांच्या साखळीचा पूर्णतः माग काढून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
