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डॉक्टर मारहाण प्रकरण: अशा लोकांना रस्त्यावर फिरण्याचा अधिकार नाही, रमेश म्हात्रेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

डॉक्टरांच्या दालनात जाऊन त्यांना बेदम मारहाण करणं कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य मानता येणार नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे.

Doctor assault case
डॉक्टर मारहाण प्रकरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 1:43 PM IST

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मुंबई : रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला सशर्त जामीन रद्द करण्याची मागणी करत राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानं रमेश म्हात्रे यांना जामीन मंजूर करताना कठोर अटी-शर्ती घातल्या होत्या. या अटींना म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.

प्रकरण काय? : वास्तविक, डोंबिवलीतील महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेऊन वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींचा आदर न करणाऱ्या आणि डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्या लोकांना रस्त्यावर फिरण्याचाही अधिकार नाही, अशा शब्दांत कडक ताशेरे ओढले आहेत.

जुलै महिन्यात डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात रुग्णावर उपचार करण्यास उशीर झाल्याच्या कारणावरून नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता.

'अशी लोकं मोकाट फिरता कामा नयेत' : या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज सोमवारी (7 सप्टेंबर) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळण्याचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट शब्दांत न्यायालयानं म्हटलं. डॉक्टरांवर हल्ला करणारे राजकीय नेते किंवा कार्यकर्ते मोकाट फिरता कामा नयेत. अशा व्यक्तींना तातडीनं ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांना गांभीर्यानं घेतलं. अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या राजकीय नेत्यांना किंवा कार्यकर्त्यांना मोकळं सोडण्याऐवजी तातडीने कोठडीत टाकणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केले. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसेल, अशी भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली.

'डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा' : डॉक्टरांच्या दालनात जाऊन त्यांना बेदम मारहाण करणं कोणत्याही परिस्थितीत सामान्य मानता येणार नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात अशी कृत्ये करण्यास इतरांना धाक वाटेल, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही टिप्पणी केली. मारहाणीत सहभागी असलेल्या आरोपींना ताब्यात घेतलं पाहिजे आणि त्यांना मोकळेपणाने फिरण्याची परवानगी देता कामा नये, असेही न्यायालयानं म्हटलं.

रमेश म्हात्रेंना मिळाला होता जामीन : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2026 मध्ये काही अटींसह जामीन मंजूर केला होता. जामिनाच्या अटींचे पालन करत म्हात्रे महाराष्ट्राबाहेर गोव्यात गेले होते. खटला सुरू होईपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्राबाहेर, गोव्यातील अंजुना परिसरात राहावं, अशी अट उच्च न्यायालयानं घातली होती.

जामिनाच्या अटींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : म्हात्रे यांनी जामिनाच्या अटींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जामिनाच्या अटींमध्ये बदल करण्याची मागणी केली. मात्र, सुनावणीदरम्यान ही याचिका मागे घेण्यात आली.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने रमेश म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं म्हात्रे यांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

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