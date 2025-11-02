ETV Bharat / state

नवनियुक्त शिक्षकांना 'प्रेरणा' देणाऱ्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणाचा समारोप!

नवनियुक्त शिक्षकांच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिबिराचा अहिल्यानगर येथे उत्साहात समारोप करण्यात आला.

नवनियुक्त शिक्षकांना 'प्रेरणा' देणाऱ्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षणाचा समारोप! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 7:10 PM IST

अहिल्यानगर : राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या नवनियुक्त शिक्षकांच्या राज्यस्तरीय प्रशिक्षण शिबिराचा अहिल्यानगर येथे उत्साहात समारोप करण्यात आला. २५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत कोकमठाण आणि अहिल्यानगर अशा दोन ठिकाणी घेण्यात आलेल्या या सात दिवसीय प्रशिक्षणामुळे राज्यातील ८२१ नव्याने सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना नवी ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि दिशा मिळाली.

शिक्षण क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणामध्ये ४०६ नवशिक्षक कोकमठाण येथील आत्मा मलिक शैक्षणिक संकुलात उपस्थित होते, तर उर्वरित ४१५ शिक्षक अहिल्यानगर येथील भाऊसाहेब फिरोदिया हायस्कूलमध्ये प्रशिक्षित झाले. समन्वयकांचे अचूक नियोजन आणि सुलभकांचे अनुभवी मार्गदर्शन यामुळे हे प्रशिक्षण अत्यंत ऊर्जा देणारे आणि प्रभावी ठरल्याचा अभिप्राय सहभागी शिक्षकांनी व्यक्त केला.

शिक्षण संस्कृतीशी जुळवून घेण्याचा मुख्य उद्देश : या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा नव्याने सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना शिक्षणाच्या कार्य संस्कृतीशी सहजतेने जुळवून घेता यावे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा हा होता. या प्रशिक्षणात प्रशासकीय आणि शैक्षणिक बाबींचे सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने मूल्यमापन तंत्रे, व्यावसायिक मानके, सेवा नियमावली, कायदे व योजनांची माहिती, बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, बाल हक्क, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (CCE), SCERT, DIET आणि इतर संस्थांची भूमिका यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांवर विस्तृत मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी वरिष्ठ अधिव्याख्याता आणि जिल्हा प्रशिक्षण समन्वयक अरुण भांगरे यांनी सांगितले, "प्रशिक्षण आणि नवोपक्रम यांच्या माध्यमातून डायट मार्फत शिक्षकांसोबतच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचे काम केले जात आहे." नवनियुक्त शिक्षकांना त्यांच्या पुढील सेवेसाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कोकमठाण येथे समारोप उत्साहात : कोकमठाण येथील प्रशिक्षणाचा समारोप डायटचे प्राचार्य डॉ. राजेश बनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वरिष्ठ अधिव्याख्याता अरुण भांगरे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला. यावेळी आत्मा मालिक ध्यानपीठाचे कोषाध्यक्ष विवेकानंद महाराज, उपाध्यक्ष बाळासाहेब गोरडे, शालेय व्यवस्थापक सुधाकर मलिक, कोपरगाव गटशिक्षणाधिकारी शबाना शेख, केंद्रप्रमुख महानुभव, तसेच सुलभक आणि शिक्षक भारती संघटना पुणे विभाग कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली. डॉ. अरविंद सगभोर यांनी प्रास्ताविक केले. या प्रशिक्षणासाठी मोलाचे योगदान देणारे सुलभक आणि मार्गदर्शक यांचा यावेळी विशेष सन्मान करण्यात आला. यामध्ये महेश पाडेकर, डॉ. अरविंद सगभोर, ज्योत्स्ना खोजे, अभिजीत वाघ, जालिंदर गागरे, डॉ. शरद दुधाट, विजय देशमुख, वेरोनिका गायकवाड, कैलास वाघमारे, संजय गडकर, माधुरी ठुबे, सुनीता इंगळे, प्रतीक्षा काळे, वैशाली सोनवणे, मल्लिका शेख, कुलदीप गोसावी, शुभांगी भरसाकळ, भारती वक्ते, किरण बांडे, विजय कातडे, अनमोल होन, चंद्रशेखर हासे, प्रकाश पारखे आदींचा समावेश होता.

प्रशिक्षणाचे अनुभव मोलाचे! : समारोप प्रसंगी शाहिस्ता शेख, शुभम पवार आणि भगवान ढगे या प्रशिक्षणार्थींनी आपले अनुभव कथन केले. त्यांनी हे प्रशिक्षण उपयुक्त, संस्कारशील आणि मार्गदर्शक असल्याचे सांगितले.

महेश पाडेकर, सुलभक आणि विभागीय कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती संघटना, पुणे यांनी आपल्या मनोगतातून या प्रशिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "शिक्षक हा फक्त ज्ञानाचा दीप नसतो, तो समाजमानसाचा शिल्पकार असतो. नवनियुक्त शिक्षकांना घडवताना डायटसारख्या संस्थांची भूमिका म्हणजे भावी पिढ्यांच्या पायाभरणीची वाटचाल असते. वरिष्ठ अधिव्याख्याता अरुण भांगरे यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली झालेल्या या प्रशिक्षणाने केवळ ज्ञान दिले नाही तर मूल्यांची संरचना केली, ऊर्जा दिली आणि उत्कर्षाचा नवा मार्ग उजळविला."

