ETV Bharat / state

अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या राज्य पातळीवरच्या नेत्याला मारहाण; ग्रामीण पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद, 7 आरोपींना अटक

जीवन घोगरेंना मारहाण केल्याप्रकरणी रात्री उशिरा नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, सात जणांना अटक झालीय.

state level leader of Ajit Pawar NCP was assaulted
अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या राज्य पातळीवरच्या नेत्याला मारहाण (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेता आणि राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेश महासचिव जीवन घोगरे यांच्या गाडीवर दगडफेक करून त्यांना जबरदस्तीने एका वाहनात नेत मारहाण करण्यात आलीय. 22 डिसेंबरला दुपारी घडलेली ही घटना दोन कोटींच्या आर्थिक वादातून झाल्याची माहिती समोर आलीय. या प्रकरणात रात्री उशिरा नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, सात जणांना अटक झालीय.

आरोपींनी घोगरेंना मारहाण करीत जबरदस्तीने वाहनात बसवून नेले : जीवन घोगरे हे इनोव्हा कारमधून ज्ञानेश्वर नगर भागातून जात असताना स्कॉर्पिओ वाहनातून आलेल्या आरोपींनी त्यांना मारहाण करीत जबरदस्तीने वाहनात बसवून नेले. त्यानंतर जीवन घोगरे यांचे अपहरण केल्याची अफवा पसरली होती. नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यानंतर काही वेळातच घोगरे यांनी चिंचोलकर यांना संपर्क करून माझे अपहरण झाले नसून आर्थिक व्यवहारासाठी गेल्याचं सांगितलं. तरीही संशय आल्याने चिंचोलकर यांनी यंत्रणा कामी लावून घोगरे यांचा शोध घेतला असता ते जखमी अवस्थेत आढळून आलेत.

अपहरणकर्त्यांनी घोगरे यांना अज्ञातस्थळी सोडून पळ काढला : पोलीस मागावर असल्याचा सुगावा लागल्याने अपहरणकर्त्यांनी घोगरे यांना अज्ञातस्थळी सोडून पळ काढला. बंदुकीच्या धाकावर आपण सुरक्षित असल्याचे आरोपींनी पोलिसांना सांगायला लावल्याचे घोगरे यांनी जबाबात नमूद केले. घटनेचे गांभीर्य पाहता पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात जाऊन रात्री उशीरापर्यंत सविस्तर चौकशी केली.

सर्व आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय : या प्रकरणी शुभम सुनेवाड (रा. वसरणी), राहुल दासरवाड (रा.मालेगाव), कौस्तुभ रणवीर (रा. भावसार चौक, नांदेड), विवेक सूर्यवंशी (रा. गणेशनगर, नांदेड), माधव वाघमारे (रा. गणेशनगर, नांदेड), मोहंमद अफरोज (रा.गिरगाव ता. वसमत), देवानंद भोळे (रा.नांदुसा ता. नांदेड) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 अन्वये कलम 118 (1), 352, 351 (2), 351 (3), 49, 140 (3), 189 (2), 191 (2), 191 (3) अधिनियम 1959 - 3, 25 नुसार गुन्हा दाखल झाला असून, सर्व आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षक अबिनाशकुमार, उपअधीक्षक प्रशांत शिंदे, पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर मटवाड हे करीत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजी-माजी आमदारांवर गंभीर आरोप : राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार प्रतापराव चिखलीकर आणि दक्षिणचे माजी आमदार मोहन हंबर्डे, प्रवीण चिखलीकर यांच्यासोबत माझे आर्थिक व्यवहार होते. या व्यवहारातून तसेच राजकीय वैमनस्यातून अपहरण करण्यात आले. माझ्यासह संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी वारंवार आजी-माजी आमदारांकडून देण्यात येत होती, त्यांच्या सांगण्यावरून हा प्रकार घडल्याचे घोगरे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

हेही वाचाः

'नारायण राणेंनी प्रचार केला असता, तर कोकणात चित्र वेगळं असतं'; भाजपाच्या यशाचं रहस्य काय? रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्टच सांगितलं

विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पथकाकडून यूपीच्या १० कामगारांची वेठबिगारीतून सुटका; दोन ठेकेदारांना अटक

TAGGED:

JEEVAN GHOGRE ASSAULT CASE
NANDED RURAL POLICE STATION
जीवन घोगरेंना मारहाण
AJIT PAWAR NCP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.