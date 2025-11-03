ETV Bharat / state

रोहित आर्य एन्काऊंटरची चौकशी करण्यासाठी राज्य मानवाधिकार आयोग करणार स्वतंत्र चौकशी

गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानगर दंडाधिकारी व मुंबई पोलीस आयुक्त यांना रोहित आर्य एन्काऊंटर प्रकरणी नोटीस जारी करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगनं दिलेत.

Rohit Arya Encounter Case
रोहित आर्य एन्काऊंटर प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 8:35 PM IST

1 Min Read
मुंबई : रोहित आर्यच्या एन्काऊंटर प्रकरणाची (Rohit Arya Encounter Case) राज्य मानवाधिकार आयोगानं गंभीर दखल घेतलीय. या एन्काऊंटरची चौकशी करण्यासाठी आयोगानं एक समिती नेमण्याचे आदेश दिलेत.


मानवाधिकार आयोगाचे नेमके आदेश काय? : राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी लहान मुलांच्या ओलीस नाट्यादरम्यान पवई इथं झालेल्या एन्काऊंटरची चौकशी करण्याकरता समिती नेमण्याचे आदेश सोमवारी जारी केलेत. आयोगाचे पोलीस महानिरीक्षक विश्वास पांढरे हे या चौकशीचे प्रमुख असतील. तसेच आयोगाचे रजिस्ट्रार व्ही. पी. केदार हे देखील या समितीत असतील. ही समिती या एन्काऊंटरची सखोल चौकशी करुन त्याचा अहवाल आयोगासमोर सादर करेल. राज्य सरकारनं या चौकशी समितीला पूर्ण सहकार्य करावं, असे आदेशही मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी जारी केलेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होईल.



गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस : गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानगर दंडाधिकारी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांना आयोगानं याप्रकरणी नोटीस जारी केलीय. तसंच याप्रकरणी आठ आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने या प्रतिवादींना दिले आहेत. हे प्रकरण फारच संशयास्पद असल्यानं त्याची चौकशी होणं आवश्यक आहे, असं आयोगानं स्पष्ट केलंय.


शवविच्छेदन अहवालासह अन्य कागदपत्रे सादर करा : पवई पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेला एडीआर, घटनास्थळाचा पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, डेथ सर्टीफिकेट आणि दंडाधिकारी चौकशीचा अहवाल ही सारी कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेशही आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी आपल्या आदेशात जारी केलेत.



काय होती घटना? : गेल्या आठवड्यात मुंबईतील पवई परिसरात हा एन्काऊंटर झाला होता. एका ऑडिशनला आलेल्या मुलांना स्टुडिओत ओलीस ठेवून काही मागण्या करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या रोहित आर्यचा पोलीस एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. यात रोहितच्या छातीत गोळी लागून त्याचा मृत्यू झालाय. याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करत पवई पोलीस ठाण्यात करण्यात आलीय.



TAGGED:

रोहित आर्यच्या एन्काऊंटर प्ररकरण
ROHIT ARYA ENCOUNTER CASE
राज्य मानवाधिकार आयोग
STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
ROHIT ARYA ENCOUNTER CASE

