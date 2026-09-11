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गणेशोत्सवादरम्यान पुणे जिल्ह्यातील दारूबंदी राज्य सरकारकडून अखेर मागे, मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं

मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर गणेशोत्सवादरम्यान पुणे जिल्ह्यातील सलग 12 दिवसांची दारूबंदी राज्य सरकारकडून अखेर मागे घेण्यात आली आहे.

Ganeshotsav Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय आणि गणेशोत्सव (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 5:49 PM IST

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मुंबई - उच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर गणेशोत्सवादरम्यान पुणे जिल्ह्यातील सलग 12 दिवसांची दारूबंदी राज्य सरकारकडून अखेर मागे घेण्यात आली आहे. आता केवळ गणेश चतुर्थी, 14 सप्टेंबरच्या सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आणि आणि अनंत चतुर्दशी, 25 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण दिवसभर दारूबंदी लागू राहणार आहे. 12 दिवसांच्या दारूबंदीविरोधात हॉटेल मालकांच्या संघटनेनं आणि वाईन शॉप मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनावणीदरम्यान केवळ पुणे जिल्ह्यातच दारूबंदी केल्यानं हायकोर्टानं प्रशासनाला फटकारलं होतं. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल असं नाही, असं उच्च न्यायालयानं नमूद केलं. नियमित मद्यपान करणाऱ्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या तसेच रुग्णालयांत गर्दी होऊ शकते, असे मत हायकोर्टाने मांडले.

कुठल्याही तर्काशिवाय असे ब्लँकेट आदेश देता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. केवळ पुणे जिल्ह्यातच 12 दिवसांची दारूबंदी का? असा सवाल उच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला.

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TAGGED:

GANESHOTSAV
LIQUOR BAN IN PUNE
गणेशोत्सव दारुबंदी निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT

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