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नेस्को कंपाऊंड ड्रग्ज प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या सहभागाचे पुरावे; आरोपींच्या जामीनास राज्य सरकारचा विरोध

नेस्को संकुलात आयोजित म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरमातील आरोपींनी आजीमानासाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला, मात्र सरकारनं त्याला जोरदार विरोध केला.

NESCO Drugs Case Update
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 3:29 PM IST

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मुंबई : गोरेगावच्या नेस्को संकुलात आयोजित म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या ओव्हरडोजमुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली. या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या लाईव्ह इव्हेंट्स या कंपनीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरूप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांनी याप्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र या दोघांच्या जामीनास राज्य सरकारनं जोरदार विरोध केला आहे.

NESCO Drugs Case Update
नेस्को कंपाऊंड (ETV Bharat Reporter)

राज्य सरकारचा जामीनास जोरदार विरोध : या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयात न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा या जामीन अर्जांना राज्य सरकारच्यावतीनं जोरदार विरोध केला. 7 मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. अमेरिका, जर्मनी इथून एक्स्टसीच्या (अमली पदार्थ) गोळ्या मुंबईत आणण्यात आल्याचे पुरावे मिळाले. यात एका आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ड्रग्ज रॅकेटचा सहभाग आहे. यासंदर्भात अधिक तपास सुरू असून याचिकाकर्त्यांना तपासाच्या या टप्यावर जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

NESCO Drugs Case Update
मुंबई सत्र न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय : आरोपींच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितलं की, "बाळकृष्ण कुरूप यांनी कार्यक्रमाला परवानगी मिळावी, यासाठी कंपनीचा पदाधिकारी या नात्यानं केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. तर सनी जैन यांनी त्यांच्या नोकरीचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमासाठीच्या पूर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या. या दोघांचा या ड्रग्ज प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. मात्र राज्य सरकारच्यावतीनं हा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला. या ड्रग्ज प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेटशी संबध असल्याचे पुरावे सापडल्याचं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं. तूर्तास मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवार 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण : शनिवार, 11 एप्रिल रोजी गोरेगाव पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील नेस्को सेंटरच्या हॉल नंबर 5 मध्ये एका म्युझिक कॉन्सर्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी 2 हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलेलं होतं. मोठ्या संख्येनं तरूणाईचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमाला एका नामांकीत महाविद्यालयातील 20 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रूपही सहभागी झाला होता. यातील काही विद्यार्थ्यांनी पार्टी सुरू असताना ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमए’ (MA) यांसारख्या अमली पदार्थांच्या गोळ्यांचं सेवन केलं होतं. नशेची धुंद आणि तरूणाईचा जोश यात तीन मित्रांनी प्रमाणापेक्षा जास्त डोस घेतले. घातक ड्रग्जच्या या ओव्हरडोसमुळे त्यांना काहीवेळातच श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. दुर्दैवानं अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ज्यात 28 वर्षांचा एक तरूण आणि 24 वर्षांच्या तरूणीचा समावेश होता. तर अन्य एका विद्यार्थिनीची प्रकृती घटनेनंतरचे काही दिवस फारच गंभीर होती. याप्रकरणी गोरेगावच्या वनराई पोलीस ठाण्यात सदोष मनुष्यवध, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. विहान ऊर्फ आकाश समळ, सनी जैन, रौनक खंडेलवाल, बालकृष्णन कुरूप, प्रतीक पांडे, आनंद पटेल, विनीत गेरेलानी, शुभ अग्रवाल, आयुष साहित्य, प्रदीप गुप्ता आणि जिया जेकब यांना अटक करण्यात आलं. यापैकी मुख्य आयोजक विहान उर्फ आकाश समळ या आरोपीला जामीन मिळाला. त्याच धर्तीवर आता लाईव्ह इव्हेंट्सचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण कुरुप आणि व्यवस्थापक सनी जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.

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TAGGED:

BAIL TO ACCUSED IN NESCO DRUGS CASE
STATE GOVERNMENT STRONGLY OPPOSE
नेस्को कंपाऊंड ड्रग्ज प्रकरण
जामीनास राज्य सरकारचा विरोध
NESCO DRUGS CASE UPDATE

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