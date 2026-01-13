अबू सालेम हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार, त्याला फार काळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही - राज्य सरकार
अबू सालेमनं भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींसाठी मागितलेल्या 14 दिवसांच्या पॅरोलला प्रशासनाकडून हायकोर्टात विरोध करण्यात आलाय. तसेच केवळ 2 दिवसांची सशर्त परवानगी देण्याची तयारी सुरू आहे.
Published : January 13, 2026 at 5:04 PM IST
मुंबई : कुख्यात गुंड अबू सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. त्यामुळे त्याला फार काळ बाहेर ठेवणं योग्य नाही. तसेच कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अंत्यविधींसाठी त्याला केवळ दोन दिवसांची संचित रजा देता येणार आहे, अशी माहिती मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. मोठ्या भावाच्या मृत्यूचं कारण सांगत 14 दिवसांच्या पॅरोलकरिता अबू सालेमनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
सालेमला जास्त काळ बाहेर ठेवण्यास राज्य सरकारचा विरोध - अबू सालेम हा एक आंततराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं 12 वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपास यंत्रणांना यश आलं होतं. त्यामुळे त्याला फार काळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही. त्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ 2 दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं सरकारी वकिलांनी मंगळवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय. याची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केलीय.
काय आहे प्रकरण? - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर अबू सालेमनं 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबू सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ज्यात राज्य सरकारनं अबू सालेमच्या 14 दिवसांच्या पॅरोलला जोरदार विरोध केलाय.
कोण आहे अबू सालेम? - अबू सालेम हा 1993 च्या बॉम्बस्फोटानंतर परदेशात पळून गेला होता. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं असून, न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आलं. या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही.
