उष्णतेचा फटका टाळण्यासाठी राज्य सरकारचे नवे नियम; उन्हात काम करणाऱ्यांना दुपारी 12 ते 4 विश्रांती अनिवार्य

प्रातिनिधिक चित्र, इन्सेटमध्ये मंत्री महाजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 7:50 PM IST

मुंबई - शहरात घराबाहेर काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना तीव्र उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियमावली (SOP) जाहीर केली आहे. या नियमांनुसार ऑरेंज आणि रेड हीट अलर्टच्या काळात दुपारी 12 ते 4 या वेळेत कामगारांना विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. तसंच कामाची वेळ सकाळी 6 ते 11 आणि सायंकाळी 4 ते 8 अशी ठेवावी लागेल. देशातील उष्णतेसाठी अतिसंवेदनशील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उष्माघात आणि आपत्ती या प्रकारामध्ये देशातील पहिल्या 10 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर येतो.



राज्याच्या ‘हीट अ‍ॅक्शन प्लॅन’ अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील 15 जिल्हे अतिजोखमीचे म्हणून ओळखले गेले आहेत. यात लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

184 कोटींचे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारणार - आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही नियमावली जाहीर केली असून, उष्णतेमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या आणि मृत्यू टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी संबंधित जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये केली जाणार आहे. “राज्यात उन्हाळ्यात तीव्र उष्णता जाणवते, ज्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होतो. त्यामुळे नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी ही एसओपी लागू करण्यात आली आहे,” असं महाजन यांनी सांगितलं. तसंच नागपूरमध्ये 184 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत 14 एकर जागेवर आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र उभारले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.



एसओपीनुसार बांधकाम, औद्योगिक आणि फेरीवाले यांसारख्या क्षेत्रातील कामगारांचे कामाचे तास कमी उष्णतेच्या वेळेत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांसाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण राहावे यासाठी पुरेशी प्रकाशयोजना, वाहतूक सुविधा आणि आवश्यक संरक्षणाची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

दुपारी उद्यानं खुली ठेवणार - उष्णतेमुळे शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून बाजारपेठा, चौक, ट्रॅफिक सिग्नल, बसस्थानके आणि फेरीवाले भागात पाण्याचे स्टॉल लावण्यास सांगितलं आहे. तसंच आरोग्य केंद्र, वॉर्ड ऑफिस आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ओआरएस आणि ‘इलेक्ट्रॉलाइट’ वाटलं जाणार आहे.

याशिवाय दुपारच्या वेळेत नागरिकांना थंडावा मिळावा यासाठी उद्याने आणि बागा खुली ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फेरीवाले क्षेत्रे, चौक आणि गर्दीच्या ठिकाणी तात्पुरत्या सावलीची व्यवस्था केली जाणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सावलीची सोय, वृक्षलागवड, ‘कूल रूफ’ आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. तसंच नियोक्ते आणि बाजार संघटनांनी शीतलता निर्माण करणाऱ्या सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

