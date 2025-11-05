राज्यातील ग्रामीण, दुर्गम भागात सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा पोहोचणार!
Published : November 5, 2025 at 8:24 PM IST
मुंबई : पूर्वी अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन गरजा माणसासाठी महत्त्वाच्या होत्या. मात्र, आता अन्न, वस्त्र निवारा आणि मोबाईल या चार गरजा महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. सध्या सोशल मीडियाच्या जमाना आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि मोबाईलच्या क्रांतीमुळे जग फार जवळ आलं आहे. तसंच जगातील कुठलीही गोष्ट माहिती तंत्रज्ञान आणि मोबाईलमुळं एका क्लिकवर मिळवता येते. दरम्यान, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घेतला आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार : यासाठी 'स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड' (स्टारलिंक) या कंपनीने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागासोबत सामंजस्य करार केले आहेत. या करारामुळे दुर्गम भागात देखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या करारावेळी मंत्री आशिष शेलार, स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर आदी उपस्थित होते.
स्टारलिंकशी करार करणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य : "गावखेड्यात, ग्रामीण भागात कुठेही कोणत्याही ठिकाणी लोकांना उच्च गतीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, हे आमचे ध्येय आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्टारलिंक कंपनींसोबत करार केले आहेत. या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होणे आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे," असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. "तसेच स्टारलिंकसोबत राज्याने करार केल्यामुळं राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. यामुळं राज्यातील प्रत्येक आरोग्य केंद्र, प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे. कितीही दुर्गम भाग असला तरी तिथे कंपनीची इंटरनेट सेवा उपलब्ध करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, स्टारलिंकसोबत भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
ग्रामीण भागातील घटकांना सक्षम करु : "स्टारलिंक या कंपनीची इंटरनेट सेवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी काम करेल. यामध्ये आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, किनारी क्षेत्रे यांचा समावेश असेल. तसेच धाराशिव, गडचिरोली, नंदुरबार आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये ही सेवा प्रामुख्याने देण्यात येणार आहे. तसेच स्टारलिंक या कंपनीची इंटरनेट सेवा ‘डिजिटल इंडिया’च्या ग्रामीण भागात आदर्श मॉडेल ठरेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला. दरम्यान, "आपण उपग्रह इंटरनेटद्वारे आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि ग्रामीण भागातील घटकांना सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करु," असे स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.
इंटरनेट सेवेची मुख्य उद्दिष्टे कोणती?
- आपत्ती प्रसंगी आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा
- शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसाठी उच्चगती इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे
- राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदयांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रम राबविणे
- शासन आणि आदिवासी शाळा, आपले सरकार केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे
