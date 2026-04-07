अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर, 'या' जिल्ह्यातील शेतकरी लाभार्थी

राज्यात सलग तीन टप्प्यांत झालेल्या नुकसानीमुळे शेती क्षेत्रावरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चित्र आहे.

अवकाळी पावसामुळं झालेलं नुकसान दाखवताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 7:04 PM IST

मुंबई - राज्यात सलग अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने शेती संकटात सापडली असून, ऑक्टोबर 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत सहा लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 मधील नुकसानीपोटी 1 लाख 80 हजार 574 शेतकऱ्यांना 128 कोटी 65 लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

अवकाळी पावसामुळं नुकसान - ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील 1 लाख 14 हजार 752 हेक्टर क्षेत्रावरील शेती बाधित झाली होती. या नुकसानीचा फटका 1.80 लाख शेतकऱ्यांना बसला. नुकसान भरपाईपोटी 128.86 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असून, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नाशिक, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक हानी नोंदवली गेली.

कोणत्या जिल्ह्यात जास्त नुकसान? - यानंतर जानेवारी ते मार्च 2026 या कालावधीत अवकाळी पावसाची तीव्रता अधिक वाढली. या तीन महिन्यांत 1 लाख 45 हजार 606 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले, तर 2 लाख 33 हजार 890 शेतकरी बाधित झाले. केळी, कांदा, पपई, आंबा, द्राक्षे यांसारख्या नगदी पिकांसह गहू, हरभरा आणि ज्वारी या हंगामी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. लातूर, सोलापूर, नाशिक, सातारा, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, अहिल्यानगर, पुणे, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा आणि बीड या जिल्ह्यांत नुकसानाचे प्रमाण लक्षणीय होते. या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे 5 जणांचा मृत्यू झाला असून 9 जण जखमी झाले. तसेच 36 जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे.

नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू - एप्रिल 2026 मधील पावसानेही स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिकट केली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 1 लाख 22 हजार 993 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1 लाख 94 हजार 329 शेतकरी यामुळे प्रभावित झाले आहेत. जानेवारीपासून झालेल्या सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून अंतिम आकडेवारीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता - दरम्यान, सततच्या अवकाळी पावसामुळे शेती उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होत असल्याची बाबही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. राज्यात सलग तीन टप्प्यांत झालेल्या नुकसानीमुळे शेती क्षेत्रावरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे चित्र आहे.

अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध - याच बैठकीत जलसंपदा विभागाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2022 पासून आतापर्यंत 41 सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून, त्यातून सुमारे 105 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे 2.95 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध झाली आहे. तसेच 225 प्रकल्पांना सुधारित व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यांची एकूण किंमत 4.35 लाख कोटी रुपये आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात 33.45 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली.

