शेतकऱ्यांच्या खात्यात राज्य सरकारची मदत जमा होण्यास सुरुवात, मात्र शेतकऱ्यांनी दर्शवली नाराजी
मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यात बीडमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. मात्र या मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published : November 12, 2026 at 3:42 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी हवालदिल झालेत. केंद्र सरकारने अद्याप मदत जाहीर केली नसली तरी राज्य सरकारतर्फे दिवाळीच्या अनुषंगाने 5 हजारांची अग्रीम मदत जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सुरुवात झाली असून दिवाळीपूर्वी 33 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1678 कोटी रुपये जमा झालेत. विभागातील आठ जिल्ह्यात बीडमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. मात्र या मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सदरील देऊ केलेली मदत अतिशय कमी आहे. इतक्या पैशात दिवाळी कशी साजरी होणार होती, स्वतःसाठी नाही मात्र कुटुंबीयांसाठी त्याला खर्च करावा लागणार असल्याने बऱ्याच जणांनी अक्षरशः व्याजाने पैसे घेऊन दिवाळी साजरी केली आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर मदत जाहीर करून प्रत्यक्षात ती खात्यात जमा करावी अशी मागणी शेतकरी नेते जगदीश डवले यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे झाले जमा - एलनिनोचे सावट असल्याने यंदा पर्जन्यमानावर मोठा परिणाम झाला, जुलै महिन्यात पाऊस पडल्यानंतर मोठा खंड झाला असल्याने शेतात पीक आलेच नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा मोठा दुष्काळ पडणार असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे पिके नाहीत, दुसरीकडे पाणी देखील नसल्याने पुढील काही दिवसात परिस्थिती आणखी बिकट होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्राच्या पथकाने पाहणी करून आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. अद्याप केंद्र सरकारकडून मदत जाहीर झाली नसली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या अनुषंगाने 5 हजारांची मदत जाहीर केली. मागील काही दिवसात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील 33 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 5 हजार प्रमाणे 1678 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्यात बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
आठ जिल्ह्यातील मदत अशी - मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. त्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 4,69,579 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 234.78 कोटी, बीड 6,12,093 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 306.05 कोटी, जालना 4,38,844 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 219.42 कोटी, धाराशिव जिल्ह्यात 3,47,072 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 173.54 कोटी, लातूर जिल्ह्यात 3,81,961 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 190.98 कोटी, नांदेड जिल्ह्यातील 5,62, 868 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 281.43 कोटी, परभणी जिल्ह्यातील 3,36,380 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 168.19 कोटी, हिंगोली जिल्ह्यातील 2,12,760 शेतकऱ्यांच्या खात्यात 106.38 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालय मार्फत देण्यात आली.
मदत अतिशय तुटपुंजी - सरकारने मदत दिली असली तरी अद्याप सगळ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. अजूनही जवळपास 30% टक्के शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र सरकारने अद्याप नेमकी मदत जाहीर केलेली नाही, राज्य सरकारने दिलेली मदत अतिशय कमी आहे. दिवाळीसाठी पाच हजार रुपये देऊ केले आहेत, मात्र इतक्या कमी पैशात दिवाळी कशी साजरी होणार. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. त्यामुळे साखर, तेल, तूप हे पदार्थ देखील यात येणार नाहीत. त्यात मुलाबाळांसाठी नवीन कपडे कसे घेणार, त्यामुळे सरकारने पाच हजार रुपये दिले असले तरी शेतकऱ्यांना आपली दिवाळी साजरा करण्यासाठी सावकाराकडून दहा हजार रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागल आहे. हे वास्तव ग्रामीण भागात जाऊन सरकारने पाहणी केली तर त्यांना हे लक्षात येईल अशी टीका शेतकरी नेते जगदीश डवले यांनी केली. आगामी परिस्थिती अतिशय बिकट असल्याने केंद्राने लवकरात लवकर मदत जाहीर करून प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावे अशी मागणी शेतकरी नेते जगदीश डवले यांनी केली आहे.
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