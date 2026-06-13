अवैध मद्यतस्करी प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची धडक कारवाई; तीन वाहनांसह 35 लाखांचा ऐवज जप्त, तीन जणांविरुद्ध गुन्हा
डहाणूमधील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पालघरमधील भरारी पथकाने अशाच एका कारवाईत अवैध मद्य विक्रीप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून 35 लाखांचा ऐवज जप्त केला आहे.
Published : June 13, 2026 at 9:50 AM IST
पालघरः पालघर हा सीमावर्ती जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात दीव-दमण तसेच दादरा नगर हवेलीतील मद्य कर चुकवून विक्रीसाठी आणले जाते. अनेकदा बनावट मद्याची विक्री केली जाते. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर मोठी जबाबदारी असते. डहाणू येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पालघर येथील भरारी पथकाने अशाच एका कारवाईत अवैध मद्य विक्रीप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून 35 लाखांचा ऐवज जप्त केला आहे.
पालघरमधील भरारी पथक कायम गस्त घालत असते : पालघर जिल्ह्यालगत असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशातून होणाऱ्या मद्य तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा डहाणू विभाग तसेच पालघर येथील भरारी पथक कायम गस्त घालत असते. अशीच गस्त घालत असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे डहाणूचे निरीक्षक सुनील देशमुख, पालघर येथील भरारी पथकाचे निरीक्षक अरुण चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक आर. एस. शिंदे, विश्वजीत आभाळे, विकास आबनावे, अभिजीत मानकर, टी. व्ही. सावेकर यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी सापळे रचले.
तीन ठिकाणी कारवाई : दहाळे, कासा (ता. डहाणू), बेहेडपाडा, वावर (ता. जव्हार) आणि सोरळी बेहेडपाडा, वावर (ता. जव्हार) या ठिकाणी या दोन पथकांनी कारवाई केली. त्यात अवैध मद्य तस्करीसाठी वापरण्यात आलेली बोलेरो पिकअप क्रमांक (एमएच 48 सीबी 1443), इको चारचाकी (वाहन क्रमांक एमएच 05 बीएच 6658) आणि इनोव्हा कार (क्रमांक एमएच 01 बीजे 1495) या गाड्यांमधून अवैध मद्याची तस्करी होत असल्याचे आढळून आले. हे मद्य दादरा नगर हवेली, तसेच दीव-दमण येथे विक्रीसाठी असताना कर चुकवून ते महाराष्ट्रात आणण्यात आले. या प्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या गुन्ह्याचा तपास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे डहाणूचे निरीक्षक सुनील देशमुख, पालघर येथील भरारी पथकाचे दुय्यम निरीक्षक अरुण चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक डहाणू विश्वजीत आभाळे हे करीत आहेत.
‘यां’च्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभागाचे उपायुक्त प्रदीप पवार, पालघरचे अधीक्षक गणेश बारगजे, उपाधीक्षक अविनाश रणपिसे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जवान संदीप अहिरे, ओमकार शेजवळ, अमोल नलावडे, दीपक शेवाळे, प्रतीक गांगुर्डे, शशिकांत पाटील आदींनी भाग घेतला.
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