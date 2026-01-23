गोव्याच्या बनावट दारूची गुजरातला तस्करी: 1 कोटी 15 लाखांची गोवा बनावटीची दारू जप्त
कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं मोठी कारवाई करत गोवा बनावटीचा मोठा मद्यसाठा आणि ट्रक जप्त केलाय. ज्याची किंमत करोडोंमध्ये आहे.
Published : January 23, 2026 at 2:35 PM IST
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारू तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सज्ज आहे. दरम्यान कोल्हापुरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं अणुस्कुरा (ता. शाहूवाडी) घाटमार्गावर मोठी कारवाई करत गोव्यातून बनवाट दारूचा मोठा साठा आणि ट्रक जप्त केला आहे. या मुद्देमालाची किंमत करोडोंमध्ये आहे. गोव्यातील बनावट मद्यसाठ्याची तस्करी गुजरातमध्ये केली जात होती. या प्रकरणात पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. ही आठवड्यातील दुसरी ही मोठी कारवाई असून आंतरराज्यीय तस्करी रॅकेटचा छडा लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
भरारी पथकाची धाडसी कारवाई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोल्हापूर विभागीय भरारी पथक क्रमांक-1 ला अणुस्कुरा घाटमार्गे संशयास्पद ट्रकमधून बनावट दारू जिल्ह्यात येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली. जिल्हा अधीक्षक स्नेहलता नरवणे आणि उपअधीक्षक युवराज शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सदानंद मस्करे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं राजापूर-मलकापूर रोडवरील अणुस्कुरा फाट्याजवळ हॉटेलवर पाळत ठेवली. पहाडी (MH-20-EG-1310) या सहाचाकी ट्रकवर संशयित वर्तन आढळल्यावर साडेपाचच्या सुमारास तो रोखून झडती घेतली. ट्रकच्या हौद्यात लपवलेल्या 1,600 बॉक्समध्ये 180 मिली क्षमतेच्या 76, 800 सिलबंद बाटल्या आढळल्या. त्याची किंमत 1 कोटी 15 लाख 20 हजार रुपये आहे. यासह 15 लाख 30 हजार रुपयांचा ट्रक आणि मोबाईल असा एकूण 1 कोटी 30 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल : गोव्यातून खरेदी केलेल्या बनवाट दारूची तस्करी गुजरातला होणार होती. मात्र, बाटल्या तपासल्या असता लेबलवर बॅच नंबर, उत्पादकाची माहिती किंवा उत्पादन तारीख नव्हती. त्यामुळं ही गोव्यात तयार झालेली बनावट दारू असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. "ट्रकचालक रामजीवन वीरधाराम विष्णोई (वय 26, रा. बाडमेर, राजस्थान) याला अटक करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. गुजरात व्यतिरिक्त राजस्थानसह इतर राज्यांमध्येही तस्करीचं जाळं असण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. तर पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक अभयकुमार साबळे, अजय वाघमारे, सहायक दुय्यम निरीक्षक कांचन सरगर, जवान विलास पवार, सचिन लोंढे, विशाल भोई यांच्या सहकार्यानं सुरू आहे," अशी माहिती उपाधीक्षक युवराज शिंदे यांनी दिली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आठवड्यात दुसरी मोठी कारवाई : काही दिवसांपूर्वी देवगड-निपाणी मार्गावर आणूर रोडवर 40 लाखांची महाराष्ट्र लेबलची बनावट दारू जप्त केली होती. ती नागपूरला पाठवली जाणार होती. निवडणुकांमुळं अवैध दारूचा सुळसुळाट वाढल्यानं विभाग संशयास्पद वाहनांवर लक्ष ठेवत आहे.
मरळीतही 3 लाखांचा विदेशी दारूसाठा जप्त : मरळी (ता. पन्हाळा) इथं पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेनं बेकायदेशीर विदेशी दारू वाहणाऱ्या टेंपोवर (MH-09-EL-2985) धाड टाकली. वाहनचालक विशाल मदन कणसे (वय 33, रा. कोल्हापूर) व मालक सम्राट माने यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत एक लाख 91 हजार 325 रुपयांची दारू आणि 3 लाख 66 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांच्या सूचनांनुसार निरीक्षक सुशांत चव्हाण आणि सहाय्यक निरीक्षक सागर वाघ यांच्या पथकानं ही कारवाई केली. दरम्यान निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी अवैध धंद्याविरुद्ध धडक कारवाया तीव्र करून जिल्हा प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
