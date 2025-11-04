पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना निवडणूक आयुक्तांची उडाली भंबेरी, पत्रकार परिषदेतून घेतला काढता पाय
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांच्या नाकी नऊ आले. त्यामुळे त्यांनी आवरते घेतले.
Published : November 4, 2025 at 7:32 PM IST
मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगानं आज मंगळवारी (4 नोव्हेंबर) रोजी पत्रकार परिषद घेतली. यात राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. यानुसार 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून, 3 डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदान, मतचोरी यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलं आहे. सत्ताधारी पक्ष सोडून सर्व विरोधी पक्षीय विरोधकांनी बोगस मतदारांवरून रान उठवले आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर दुबार मतदार, मतदार यादीतील घोळ, बोगस मतदानावरून पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. मात्र या सर्व पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची उत्तर देताना भंबेरी उडाली. त्यांनी भर पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतला.
"ईटीव्ही भारत"च्या प्रश्नावर आयुक्त काय म्हणाले? - जोपर्यंत निवडणूक मतदार यादीतील घोळ दूर होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी 1 नोव्हेंबर रोजी विराट मोर्चा काढला. एका-एका घराच्या ठिकाणी अनेक बोगस मतदार सापडले आहेत. याबाबत सामान्य लोकांमध्ये रोष आहे. पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी निवडणुकीची माहिती दिल्यानंतर सुरुवातीलाच विरोधकांचा आणि लोकांचाही निवडणूक घेण्यास विरोध आहे. जोपर्यंत पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको, असं लोकांचंही म्हणणं आहे. मग निवडणूक घेण्यास एवढी घाई का? असं राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधीने प्रश्न विचारला, यावर उत्तर देताना दिनेश वाघमारे हे काहीसे गडबडल्याचं दिसलं. आम्हाला ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे. त्याचे पालन करून निवडणुका घेत आहोत, असं आयुक्तांनी उत्तर दिलं. यानंतर विरोधकांचा आरोप आहे की, तुम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत आहात. खरंच तुमच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? असा दुसरा प्रश्न सुद्धा "ईटीव्ही भारत"ने निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना विचारला असता, आम्ही पारदर्शकपणे काम करतो आणि आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. असं उत्तर दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी दिलं.
मग ही चूक कोणाची? - पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी आयुक्तांना अनेक प्रश्नांनी भंडावून सोडले. अनेक पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाच्या कामाबद्दल शंका व्यक्त करताना काही प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी एकाच पत्त्यावर तीस ते चाळीस मतदारांनी मतदान केलं आहे. पण तिथे लोक राहतात चार ते पाच मग हे बोगस मतदान झालेलं तुम्ही मान्य करता का? आणि ही नेमकी चूक राज्य निवडणूक आयोगाची नाही का? असा प्रश्न आयुक्तांना विचारला असता ते म्हणाले की, बघा प्रत्येक ठिकाणी आमची यंत्रणा काम करत असते. यंत्रणांकडून काही त्रुटी झाल्याचे आता काहीजण बोलताहेत. पण आणि ज्या काही त्रुटी आहेत. त्याबाबत आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करत आहोत, असे गुळमुळीत उत्तर निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी देत वेळ मारुन नेली.
निवडणुका पारदर्शक व्हाव्या - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक होण्यासाठी आणि मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी काय करण्यात येणार? असा प्रश्न निवडणूक आयुक्तांना विचारला असता, निवडणूक आयोगाकडून अत्यंत पारदर्शकपणे निवडणूक राबविली जाणार आहे. कोणत्याही त्रुटी होणार नाहीत. बोगस मतदान, दुबार मतदान याच्यावरती निवडणूक आयोगाकडून काम करण्यात येत आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.
आयुक्त भांबावले म्हणून पत्रकार परिषद आटोपती घेतली - आज राज्य निवडणूक आयोगाने 4 वाजता पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेत राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक तारखांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र सध्या राज्यात दुबार आणि बोगस मतदानावरुन वातावरण तापलं आहे. अशा परिस्थितीत आज पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. ज्या शंका आहेत. लोकांचे प्रश्न आहेत. दुबार मतदान, बोगस मतदान, मतचोरी, ईव्हीएम मशीन, विरोधकांचे आरोप या सर्वांवरुन निवडणूक आयुक्तांना चारी बाजूनी प्रश्न विचारत पत्रकारांनी घेरले. मात्र आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी थोडक्यात उत्तरे देत सारवासारव करत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्त भांबावले दिसून आले. परिणामी त्यांनी पत्रकार परिषदेत पत्रकारांचे सर्व प्रश्न न घेता पत्रकार परिषद आटोपती घेतली आणि पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेतला.