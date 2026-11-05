ऊसदरावरून तिसऱ्या दिवशीही संघर्ष सुरूच! किणी टोलनाक्यावर शेतकऱ्यांचा मुक्काम; महामार्ग ठप्प, एसटी अन् गोकुळलाही कोट्यवधींचा फटका
राजू शेट्टी यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कारखानदारांना अखेरचा अल्टिमेटम दिला आहे. आज निर्णय न झाल्यास शुक्रवारपासून आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे
Published : November 5, 2026 at 11:27 AM IST
कोल्हापूर- ऊसाला योग्य दर मिळावा, या मागणीसाठी सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनाचा गुरुवारी तिसरा दिवस असून, आंदोलकांनी महामार्गावरून हटण्यास नकार दिला आहे. संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कारखानदारांना अखेरचा अल्टिमेटम दिला आहे. आज निर्णय न झाल्यास शुक्रवारपासून आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत होण्याबरोबरच एसटी महामंडळ आणि गोकुळ दूध संघाच्या आर्थिक व्यवहारांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.
4,200 रुपयांवर तडजोडीची तयारी : चालू गळीत हंगामात ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 4,500 रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. साखरेचा किमान विक्री दर 50 रुपये प्रतिकिलो आणि सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये करण्याची मागणीही संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. साखर कारखान्यांना साखरेसह उपपदार्थांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला अपुरा असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. संघर्ष टाळण्यासाठी राजू शेट्टी यांनी प्रतिटन 4,200 रुपये एकरकमी पहिली उचल देण्याचा पर्याय पुढे केला आहे. मात्र, कारखानदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे.
महामार्गावरच आंदोलकांचा मुक्काम : 3 नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतकरी दिवसरात्र महामार्गावर ठाण मांडून आहेत. ऊसदराचा निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. रात्रीच्या वेळीही माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह शेतकरी रस्त्यावरच थांबत असून, परिसरातील गावांमधून त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली जात आहे. विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. तर सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथेही चक्काजाम सुरू असल्याने महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण आणखी वाढला आहे.
पर्यायी रस्त्यांवरही वाहतुकीचा ताण : किणी परिसरात महामार्गावरील वाहतूक अडवल्याने पोलीस प्रशासनाला वाहनांचे मार्ग बदलावे लागले आहेत. कराड, पेठ नाका, सांगली फाटा, टोप, वाठार, कागल आणि उचगाव फाटा या मार्गांवरून वाहनांची वाहतूक वळविण्यात आली आहे. मुंबईवरून कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी सर्व वाहतूक सातारा बॉम्बे रेस्टॉरंट-रहिमतपूर-पुसेसावळी-सांगली-अंकली-सांगली फाटा-NH 48 या या मार्गाने वळवण्यात आली आहे. तर कोल्हापूरवरून मुंबई कडे जाण्यासाठी सर्व वाहतूक NH 48-सांगली फाटा-अंकली-सांगली-पुसेसावळी-रहिमतपूर-बॉम्बे रेस्टॉरंट सातारा या मार्गाने वळवण्यात आली आहे. मात्र, अचानक वाढलेल्या वाहनसंख्येमुळे पर्यायी रस्त्यांवरही गर्दी होत आहे. पुणे-मुंबईसह अन्य शहरांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ प्रवासात घालवावा लागत आहे. मालवाहू ट्रक आणि अवजड वाहनांच्या रांगा लागल्याने व्यापारी वाहतुकीवरही परिणाम होत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एसटीच्या 166 फेऱ्या रद्द; 5 कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी : आंदोलनाची झळ आता एसटी महामंडळालाही बसली आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे प्रवाशांची मोठी गर्दी असतानाच कोल्हापूरहून पुणे आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या तब्बल 166 एसटी फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. परिणामी एसटी महामंडळाचे अंदाजे 5 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती आहे. सणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या आणि पर्यटनासाठी बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांचे नियोजन कोलमडले आहे. महामार्गावरील अनिश्चिततेमुळे प्रवाशांना पर्यायी प्रवासाची व्यवस्था करावी लागत आहे.
मुंबई-पुण्यात गोकुळच्या दूध विक्रीवर परिणाम : महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे गोकुळ दूध संघाच्या वितरण व्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला आहे. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख बाजारपेठांमधील दूध विक्रीवर सुमारे 50 ते 60 टक्के परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दूध वाहतूक करणारे अनेक टँकर महामार्गावरील कोंडीमुळे नियोजित वेळेत दूध पोहोचविणे कठीण झाले आहे. आंदोलन लांबल्यास मुंबई, पुण्यासह अन्य शहरांमधील दूध वितरणावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
उद्यापासून तीन जिल्ह्यांत आंदोलनाची धग वाढणार? : दरम्यान, राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांना 4,200 रुपये प्रतिटन पहिली उचल देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी तयारी दर्शविली असली तरी निर्णयासाठी गुरुवारचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. मागणी मान्य न झाल्यास शुक्रवारपासून कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांत बंद पाळण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. याशिवाय साखर कारखानदारांच्या घरांसमोर शिमगा आंदोलन करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे. दूध आणि भाजीपाल्याची वाहतूक रोखण्याचा इशाराही यापूर्वी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. दरम्यान, एका बाजूला शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत, तर दुसरीकडे एसटी प्रवासी, दूध ग्राहक, वाहतूकदार आणि व्यापारी यांना या संघर्षाची किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळे शासन आणि साखर कारखानदारांनी तातडीने चर्चेतून तोडगा काढून महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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