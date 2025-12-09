बुलढाणा : बनावट ओळखपत्र दाखवून एसटीच्या सवलती घेणाऱ्यांना दणका, ज्येष्ठ व दिव्यांगांची 75 बोगस प्रमाणपत्रे जप्त
बोगस प्रमाणपत्र तयार करून एसटीच्या सवलती मिळवणाऱ्या प्रवाशांना बुलढाणा परिवहन विभागानं दणका दिला आहे. त्यांच्याकडून ही बनावट प्रमाणपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
Published : December 9, 2025 at 11:36 AM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) राबवलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा भांडाफोड झाला आहे. गेल्या चार दिवसांत जिल्ह्यातील 65 एसटी बसेसच्या तपासणीत प्रवाशांकडून तब्बल 75 बोगस दिव्यांग तसेच, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्रं जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच, यापुढे अशी फसवणूक करताना दिसून आल्यास थेट गुन्हे नोंदवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
एसटी प्रवासाठी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर : राज्यात एसटी महामंडळाकडून महिलांना 50 टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण किंवा अंशतः सवलत आणि दिव्यांगांना मोफत किंवा नाममात्र भाडं आकारलं जातं. या सवलतींचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही प्रवासी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे आणि त्यानुसार आधार कार्ड तयार करून सवलतीचा लाभ घेत होते. ही बाब महामंडळाच्या लक्षात येताच बुलढाणा विभागानं जिल्ह्यात कठोर तपासणी मोहीम हाती घेतली.
या मोहिमेंतर्गत आठवडाभरात 65 बसेसमधील प्रवाशांची कसून तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 75 प्रवाशांकडे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रं आढळून आली. यानंतर संबंधित प्रवाशांकडून तत्काळ पूर्ण भाडं वसूल करण्यात आलं असून, त्यांच्याकडील बोगस कार्डदेखील जप्त करण्यात आली आहेत.
यापुढे अशा प्रवाशांवर गुन्हे दाखल करणार : यानंतर आता अशा बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा कठोर इशारा एसटी महामंडळानं दिला आहे. यासंदर्भात बुलढाणा विभागीय वाहतूक अधिकारी दिगंबर जाधव यांनी सांगितल, “सवलतीचा गैरफायदा रोखण्यासाठी आम्ही जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवली आहे. आतापर्यंत 75 बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रं जप्त केली आहेत. यापुढे अशी प्रमाणपत्रे आढळल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करू. प्रवाशांनी खरी प्रमाणपत्रंच वापरावीत, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावं लागेल.” तसंच ही मोहीम पुढील काही दिवस जोमानं सुरू राहणार असून, अन्य जिल्ह्यांतही अशा प्रकारची तपासणी राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
