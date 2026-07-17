ऐन आषाढी वारीत एसटीचा प्रवास महागला; मध्यरात्रीपासून भाडेवाढ होणार लागू
एसटीमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आज मध्यरात्रीपासून वाढीव भाडे भरावे लागणार आहे. ही भाडेवाढ 13. 56 टक्के वाढ असणार आहे.
Published : July 17, 2026 at 10:34 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) एसटी बसमधून प्रवास करण्यासाठी आता नागरिकांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. एसटी महामंडळानं 17 जुलैच्या मध्यरात्रीनंतर भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य परिवहन प्राधिकरणानं एसटीच्या भाड्यात 13.56 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या भाडेवाढीबाबत जारी करण्यात आलेल्या निर्णयात महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि इतर सवलतधारक प्रवाशांच्या विद्यमान सवलतींमध्ये कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पूर्वीप्रमाणेच सवलत मिळणार आहे.
सुधारित दरानुसारच भाडे - एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही काळात डिझेलच्या किमतीत सातत्यानं वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यावरील खर्च, वाहनांच्या देखभालीसाठी लागणारे सुटे भाग, टायर आणि इतर साहित्य महागल्यानं महामंडळाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या वाढीव आर्थिक भाराचा विचार करून भाडेदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाकडून घेण्यात आला. यासोबतच साध्या बससाठी लागू असलेली 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य प्रवाशांकडून केवळ नव्या सुधारित दरानुसारच भाडे आकारले जाणार आहे.
महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी निर्णय-सरनाईक - एसटीच्या तिकीट दरवाढीच्या निर्णयाबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले," भाडेवाढीचा निर्णय घेताना प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंडित एसटी सेवा देण्यासाठी तसेच महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. प्रवाशांनी यापुढेही एसटीवर विश्वास कायम ठेवावा, अशी अपेक्षा आहे".
दरवाढीचे मंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले होते संकेत- महामंडळाची आर्थिक स्थिती मेटाकुटीला आली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये एसटीला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता. वाढत्या इंधन खर्चामुळे भविष्यात प्रवासी भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असे सांगत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी यापूर्वीच तिकीट दरात वाढ होणार असल्याचे यापूर्वीच संकेत दिले होते.
ऐन आषाढी वारीत दरवाढ- भाडेवाढीमुळे नियमित एसटीनं प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासखर्चात वाढ होणार आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातून आषाढी वारीसाठी एसटीनं जाणाऱ्या भाविकांना एसटीच्या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. एमएसआरटीसी ही देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बस सेवा महामंडळांपैकी एक आहे. त्यांच्या ताफ्यात 14 हजारांहून अधिक बस आहेत. दररोज 55 लाखांहून अधिक प्रवासी या बस सेवेचा लाभ घेतात.
हेही वाचा-