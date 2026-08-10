एसटीची नवी कोरी बस आगारातून चोरली अन् काही अंतर जाताच...; वाचा नेमकं काय घडलं?
जामनेर आगारातून थेट एसटी बस चोरीला गेल्याने जामनेर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
Published : August 10, 2026 at 6:44 PM IST
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर शहरातून एसटी महामंडळाची चक्क नवी कोरी बस चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी जामनेर एसटी आगारात प्रवेश करत महामंडळाची बस पळवून नेली. विशेष म्हणजे, चोरीला गेलेली ही बस सोमवारी सकाळी जामनेर तालुक्यातील शहापूर गावाजवळ आढळून आली. बसचे चाक पंक्चर झाल्याने चोरट्यांचा पुढील प्रवासाचा डाव फसला आणि त्यांनी बस रस्त्यावरच सोडून घटनास्थळावरून पोबारा केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
मध्यरात्री सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी जामनेर आगारातून एसटी बस चोरून नेल्याचे सांगण्यात येत आहे. आगारात उभी असलेली नवी कोरी बस चोरट्यांनी नेमकी कशा पद्धतीने पळवून नेली, याबाबत आता पोलिसांकडून तपास सुरू करण्यात आला आहे. एसटी आगारासारख्या महत्त्वाच्या आणि सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणाहून थेट बसच चोरीला गेल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
चोरट्यांनी बस आगारातून बाहेर काढल्यानंतर ती जामनेर तालुक्यातील शहापूर गावाच्या दिशेने नेली. मात्र, शहापूर गावाजवळ येताच बसचे एक चाक पंक्चर झाले. त्यामुळे चोरट्यांचा बस पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. बस पंक्चर झाल्यानंतर चोरट्यांनी ती घटनास्थळीच सोडून दिली आणि अंधाराचा फायदा घेत तेथून फरार झाले.
दरम्यान, सकाळी शहापूर गावाजवळ रस्त्यावर एसटी महामंडळाची बस संशयास्पद अवस्थेत उभी असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. ही बस जामनेर आगारातील असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित यंत्रणेला याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर एसटी महामंडळाचे अधिकारी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
नवी कोरी एसटी बस चोरीला गेल्याची बातमी परिसरात वाऱ्यासारखी पसरताच बस पाहण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. बस नेमकी आगारातून किती वाजता बाहेर काढण्यात आली? चोरट्यांची संख्या किती होती? त्यांनी बस कशी सुरू केली? आगारातील सुरक्षा यंत्रणेला याची माहिती का मिळाली नाही? तसेच बस चोरीचा नेमका उद्देश काय होता, असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत.
एसटी आगारातून वाहन चोरीला जाण्याच्या या प्रकारामुळे जामनेर आगाराच्या सुरक्षेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगाराच्या परिसरात रात्रीच्या वेळी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा रक्षक तसेच वाहनांच्या हालचालींवर ठेवण्यात येणारे नियंत्रण याबाबत आता चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
चोरट्यांनी बस नेण्यासाठी आगारात प्रवेश केल्यानंतर नेमकी कोणती पद्धत वापरली, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. आगारातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाण्याची शक्यता असून, त्यातून चोरट्यांच्या हालचाली आणि त्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच बस शहापूरपर्यंत कोणत्या मार्गाने नेण्यात आली, याचाही तपास केला जात आहे.
या घटनेमुळे एसटी महामंडळाच्या बसच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एसटी महामंडळाच्या आगारातून थेट नवी बस चोरीला जाणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. बस चोरीला गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधला का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.
आता पोलिसांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे एसटी बस चोरीमागे नेमके कोण होते आणि त्यांचा उद्देश काय होता, याचा छडा लावणे. ही चोरी पूर्वनियोजित होती का? चोरट्यांना बस सुरू करण्याची माहिती होती का? आगारातील परिस्थितीची त्यांना पूर्वकल्पना होती का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणार आहेत.
दरम्यान, शहापूर गावाजवळ सापडलेली बस पाहण्यासाठी सकाळपासून ग्रामस्थांची मोठी गर्दी झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी करून बस ताब्यात घेतली असून, या धक्कादायक चोरीप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
जामनेर आगारातून थेट एसटी बस चोरीला गेल्याने जामनेर शहरासह संपूर्ण तालुक्यात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आता पोलिस तपासात चोरट्यांचा माग कधी लागतो आणि या धाडसी चोरीमागचे नेमके कारण काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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