मुसळधार पावसात एसटी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; वाहकाचा मृत्यू, सात जण गंभीर
पावसाचा जोर आणि कमी झालेली दृश्यमानता यामुळे अपघात झाल्याचा अंदाज आहे. धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही वाहनांच्या केबिनच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला.
Published : July 30, 2026 at 6:31 PM IST
अमरावती - अमरावती दर्यापूर राज्य महामार्गावर गुरुवारी सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एका ट्रक वाहकाचा मृत्यू झाला. तर ट्रक, एसटी बसमधील सात जण गंभीर जखमी झाले. लखापूर पाट्याजवळ मुसळधार पावसात ट्रक आणि एसटी बसची समोरासमोर जोरदार धडक झाल्यानं काही काळ परिसरात खळबळ उडाली.
पावसामुळं दृश्यमानता कमी - दर्यापूरहून हिंगणघाटकडे जाणारी एसटी बस नियमित मार्गावर धावत असताना समोरून येणाऱ्या मालवाहू ट्रकची तिच्याशी जोरदार टक्कर झाली. पावसाचा जोर आणि कमी झालेली दृश्यमानता यामुळे हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही वाहनांच्या केबिनच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला.
ट्रक केबिनमध्ये अडकलेल्या वाहकाचा मृत्यू - या अपघातात ट्रक मधील वाहक श्याम महादेव भुटे (५५) हे केबिनमध्ये अडकून गंभीर जखमी झाले. स्थानिक नागरिक, रुग्णवाहिका कर्मचारी आणि पोलिसांनी मोठ्या प्रयत्नानं त्यांना बाहेर काढून दर्यापूर उपजिल्हा रुग्णालयात हलवलं. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करुन त्यांना मृत घोषित केलं.
बस चालकासह प्रवासी जखमी - या दुर्घटनेत ट्रक चालक, एसटी बसचालक, वाहक तसंच बसमधील प्रवासी गंभीर जखमी झाले. सर्व जखमींवर दर्यापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अपघातानंतर मदत कार्य तातडीन सुरू करण्यात आलं.
वाहतूक काही काळ ठप्प - दुर्घटनेमुळं अमरावती दर्यापूर मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहनं बाजूला करून रस्ता मोकळा केला आणि वाहतूक पूर्ववत केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास दर्यापूर पोलीस करत आहे अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी सतीश कुलकर्णी यांनी दिली.