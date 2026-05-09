चिंतेची बाब! मराठी विषयातच राज्यातील 80 हजार विद्यार्थी नापास

दहावीच्या विद्यार्थ्यांची मराठी विषयातील गुणांची आकडेवारी पाहून आणखी चिंता वाढली आहे.

SSC Results 2026
फाईल फोटो - परीक्षा देताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 9, 2026 at 9:33 AM IST

Updated : May 9, 2026 at 9:41 AM IST

पुणे - राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या विषयावरुन वादंग सुरू असताना आता महाराष्ट्रातच मराठी भाषेची परिस्थिती चांगली नसल्याचं आणखी एक उदाहरण समोर आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा ऑनलाईन निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. या परीक्षेत 92 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. मात्र, महाराष्ट्राच्यादृष्टीने चिंताजनक बाब म्हणजे प्रथम भाषा म्हणून मराठी विषय निवडणाऱ्यांपैकी तब्बल 80 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत.

मराठी भाषेच्यादृष्टीने चिंतेची बाब - या परीक्षेत 35 विषयांपैकी 12 विषयांचा निकाल 100 टक्के लागला. मात्र, त्याचवेळी प्रथम भाषा मराठी असणाऱ्या 10 लाख 87 हजार 699 विद्यार्थ्यांपैकी 80 हजार 803 विद्यार्थी म्हणजे जवळपास 7 टक्के विद्यार्थी नापास झाले आहेत. तसेच द्वितीय आणि तृतीय भाषा म्हणून मराठीची निवड करणाऱ्या 4 लाख 13 हजार 917 विद्यार्थ्यांपैकी 13 हजार 741 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. मराठी भाषेच्यादृष्टीने ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

दहावीच्या निकालात मराठी विषय हार्ड - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. दरम्यान, केंद्र सरकारनं मराठी भाषेला अधिकृतपणे 'अभिजात' भाषेचा दर्जा दिला आणि सर्वत्र मराठी भाषेचा बोलबाला सुरू झाला. मराठी भाषेला जगभरात पोहचवण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. विविध संमेलनं भरवत मराठी भाषेचा गौरव झाला. असं असताना दुसरीकडं आपल्याच राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची मराठी विषयातील गुणांची आकडेवारी पाहून आणखी चिंता वाढली आहे. दहावीच्या निकालात प्रथम भाषा म्हणून मराठी भाषेची निवड करून परीक्षा देणारे राज्यातील तब्बल 80 हजार 803 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात रिक्षा चालक आणि टॅक्सी चालक यांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचा मुद्दा गाजत आहे. मात्र, दहावीच्या निकालात 80 हजार 803 विद्यार्थी हे मराठी भाषेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत.

काय आहेत काऱणं? - शुद्धलेखनातील चुका आणि वाचनाचा अभाव यामुळं मराठी भाषेतील अनुत्तीर्णांची संख्या वाढली आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेची आवड आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल करावा, असं शिक्षणतज्ञांचं मत आहे. मराठी विषय दहावीपर्यंत अनिवार्य असलेल्या कायद्यात सुधारणा करुन मराठी बारावीपर्यंत अनिवार्य करण्याची गरज शिक्षणतज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली.

