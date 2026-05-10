80 हजार विद्यार्थी मराठीत नापास; मातृभाषेची गळचेपी नेमकी कोण करत आहे?

दहावीच्या परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. मराठी विषय निवडणाऱ्यांपैकी तब्बल 80 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत. यावर शिक्षणतज्ञ आणि मराठी अभ्यासकांनी प्रतिक्रिया दिली.

SSC Result 2026 Marathi
दहावीच्या निकालातून 'मराठी'ची चिंताजनक स्थिती उघड
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 5:32 PM IST

Updated : May 10, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
पुणे : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असतानाच महाराष्ट्रात मराठी भाषेची स्थिती चिंताजनक असल्याचं आणखी एक उदाहरण समोर आल आहे. दहावीच्या निकालात प्रथम भाषा म्हणून मराठी विषय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल 80 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत. तसेच द्वितीय आणि तृतीय भाषा म्हणून मराठी निवडलेल्या 13 हजार 741 विद्यार्थ्यांनाही अपयश आलं आहे. मराठी भाषेबाबतचे हे वास्तव समोर आल्यानंतर साहित्य क्षेत्रातील मान्यवर आणि मराठी अभ्यासकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘मराठी भाषेचे आणि महाराष्ट्राचे हे दुर्दैव’ : याबाबत साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस म्हणाले, “मराठी भाषेचे आणि महाराष्ट्राचे हे दुर्दैव आहे. इतका वाईट निकाल मी आयुष्यात कधीच पाहिला नव्हता. मातृभाषा मराठी असताना हजारो विद्यार्थी नापास होत असतील, तर त्याला पालक, शिक्षक आणि समाज जबाबदार आहे. सरकारचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू असले तरी समाजाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.”

साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस आणि शिक्षणतज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख यांची मुलाखत (ETV Bharat Reporter)

मराठीची गळचेपी परवडणारी नाही : ते पुढे म्हणाले, “इंग्रजीच्या वाढत्या प्रभावाच्या काळात मराठीची गळचेपी परवडणारी नाही. मराठी भाषा आणि संस्कृती भविष्यात टिकेल का, अशी शंका आता निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्याबद्दल अभिनंदन. मात्र, भाषाविकासासाठी निधी दिलेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीही यासाठी जबाबदार आहेत. मराठीचा आग्रह धरताना मध्येच हिंदीला आणलं जात आहे. सरकारच डोकं ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. “उद्याचा महाराष्ट्र जर मराठी विषयात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नापास होत असेल, तर नव्या पिढीचं भवितव्य काय असेल?” असा सवालही सबनीस यांनी केलाय.

‘मराठी जगली पाहिजे’ : सबनीस पुढे म्हणाले, “शिक्षकांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये दर्जेदार लेखकांचे साहित्य समाविष्ट झालं पाहिजे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी नापास होत असतील, तर शिक्षकांनी विशेष मार्गदर्शन करणं आवश्यक आहे. बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा पुन्हा सुरू करून त्यांना अनुदान मिळालं पाहिजे. सध्या फक्त गोरगरीब वर्ग हा मराठीशी जोडलेला आहे. इतर समाजघटक मराठीपासून दूर जात आहेत, अशा परिस्थितीत मराठीला जगवणार कोण? मराठी भाषा जगली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.”

‘राज्यासाठी लाजिरवाणी बाब’ : शिक्षणतज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख म्हणाले, “मराठी विषयाचा हा निकाल राज्यासाठी लाजिरवाणा आहे. ही परिस्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठी विषयात नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत आहे.” ते पुढे म्हणाले, “शासनाचं मराठी शाळांकडं दुर्लक्ष होत आहे. नवीन मराठी शाळांना परवानगी दिली जात नाही. शिक्षणातील दोन मूलभूत क्षमता म्हणजे वाचन आणि लेखन. मात्र प्राथमिक स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांचे वाचन आणि लेखन कमकुवत आहे. 70 ते 75 टक्के विद्यार्थी लेखनात कच्चे आहेत. उत्तरपत्रिकेत नीट लिहिता आलं नाही, तर गुण मिळणार नाहीत. त्याचेच प्रतिबिंब निकालात दिसत आहे.”

पालक इंग्रजी माध्यमांमध्ये आकर्षित : "दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे मराठी शाळेकडून दुर्लक्ष केलं जात आहे. इंग्रजी शाळांकडं पूर्णपणे लक्ष दिलं जात आहे. इंग्रजी शाळांमधील मुलांचं मराठी खराब बोलणं हे स्टेट्स झालंय. हा सर्वात मोठा समाजाकडून शिक्षण प्रक्रियेचा पराभव होत आहे. मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं जगानं मान्य केलंय, पण पालक हे इंग्रजी माध्यमांमध्ये आकर्षित होत चालले आहेत. आज मराठी साहित्य संमेलन घेतली जात आहेत. मात्र, साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून शाळांमध्ये जाऊन मराठी विकासासाठी प्रक्रिया केली जात नाही. आज अनेक लेखक हे मराठी शाळांमध्ये जात नाहीत. मराठी शाळेची काय परिस्थिती आहे, हे तपासत नाहीत. मराठीची गळचेपी सुरू असून आत्ता संबंध समाजानं एकत्र येत दबावगट तयार केला पाहिजे, "असं यावेळी देशमुख म्हणाले.

  • वाचन आणि लेखन कौशल्य विकसित केलं पाहिजे : देशमुख पुढे म्हणाले, “मराठी शाळांना परवानगी मिळाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे वाचन आणि लेखन कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर दिला पाहिजे. तसेच प्राथमिक स्तरावरच वाचन आणि लेखनावर भर दिला पाहिजे. शासनानं अनेक समित्या नेमल्या आहेत. मात्र, मूलभूत प्रश्नांकडं पुरेस लक्ष दिलं जात नाही.”

Last Updated : May 10, 2026 at 6:14 PM IST

