पाहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण जर्मनीत, मराठी शाळेत तिने दहावीच्या परीक्षेत मिळवले शंभर पैकी शंभर गुण
प्राथमिक शिक्षण जर्मनीत झालेल्या मुलीनं बोर्डाच्या दहावी परीक्षेत मराठी भाषेत चक्क पैकीच्या पैकी गुण मिळवलेत. पाहूयात या किमयागार मुलीची कथा.
Published : May 9, 2026 at 7:18 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, यंदादेखील दहावीच्या निकालात मुलींनी बाजी मारली आहे. दहावीच्या निकालानंतर राज्यभर यश मिळवलेल्या मुलांकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.
पहिली ते चौथीपर्यंत शिक्षण जर्मनीत : गेल्या काही वर्षांपासून मराठी शाळांच्याबाबत चर्चा होत असताना, आता जो दहावीचा निकाल लागला आहे, त्यात एका मुलीनं शंभर पैकी शंभर गुण मिळवले आहेत. ओजसी ओगले असं शंभर टक्के मिळवलेल्या मुलीचं नाव आहे. विशेष म्हणजे ओजसीचं शिक्षण हे पहिली ते चौथी पर्यंत जर्मनीमध्ये झालं होतं. तिनं पाचवीमध्ये पुण्यातील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या न्यू इंग्लिश शाळेत प्रवेश घेतला. आता तिनं मिळवलेल्या यशाबाबत सर्वत्र कौतुक होत आहे.
निकाल पाहिल्यावर झाला खूपच आनंद : यावेळी ओजसी म्हणाली, "मी शाळेत शिक्षकांनी शिकवलेला अभ्यास नियमितपणे घरी येऊन करत होते. त्याशिवाय दररोज दोन ते तीन तास अधिकचा अभ्यास केला. विज्ञान आणि गणितासाठी शिकवणी लावली होती. दहावीचं वर्ष असलं, तरी माझे छंद मी जपले. कथक आणि हार्मोनियमची शिकवणी सुरू होती. तसंच शाळेतून वक्तृत्त्व स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला होता. वर्षाच्या सुरुवातीलाच 100 टक्के गुण मिळवण्याचं उद्दिष्ट ठेवून त्यानुसारच अभ्यास केला होता. त्यामुळं मिळालेले गुण अपेक्षित होते."
लेकीला शंभर पैकी शंभर टक्के गुण : यावेळी ओजसीचे वडील म्हणाले, "मी कामाच्या निमित्तानं जर्मनीत असताना तिचं चौथीपर्यंत शिक्षण हे जर्मनीत झालं आहे. यानंतर आम्ही पुण्यात आल्यावर तिला मराठी शाळेत टाकलं आणि आज तिनं शंभर पैकी शंभर टक्के मिळवले, याचा मला खूपच जास्त आनंद आहे." ओजसीचे वडील एका खासगी कंपनीत नोकरी करतात, तर आई रुपाली अभियंता आहेत.
