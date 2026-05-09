शिक्षणापासून वंचित महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली पुणे सेवासदन संस्था; 26 वर्षानंतर दिली परीक्षा आणि मिळालं यश

श्रीमती रमाबाई रानडे प्रौढ स्त्री हायस्कूलने यंदाच्या दहावीच्या परीक्षेत (SSC Result 2026) 100 टक्के यश संपादन केलं आहे.

प्रौढ महिलांना शिक्षण देणाऱ्या शाळेचा निकाल शंभर टक्के (ETV Bharat Reporter)
Published : May 9, 2026 at 8:01 PM IST

Updated : May 9, 2026 at 8:28 PM IST

पुणे : राज्यात दहावीचा निकाल जाहीर झाला असून यंदाही मुलींनी बाजी मारली आहे. निकालानंतर राज्यभर यशस्वी विद्यार्थ्यांकडून जल्लोष साजरा केला जात आहे. अशा वातावरणात शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या आणि पुन्हा शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या महिलांसाठी कार्यरत असलेल्या पुणे सेवासदन संस्थेच्या श्रीमती रमाबाई रानडे प्रौढ स्त्री हायस्कूलचा दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. परीक्षेला बसलेल्या सर्व 10 विद्यार्थिनी पास झाल्या आहेत.


पुणे सेवासदन संस्थेची स्थापना : यंदा या शाळेतून दहावीच्या परीक्षेला 10 महिला विद्यार्थिनी बसल्या होत्या. विशेष म्हणजे सर्व विद्यार्थिनी यशस्वी ठरल्या. 20व्या शतकात स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या रमाबाई रानडे यांनी शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी 2 ऑक्टोबर 1909 रोजी पुणे सेवासदन संस्थेची स्थापना केली. तेव्हापासून प्रौढ स्त्री शिक्षणाचं कार्य सातत्यानं सुरू आहे. 2022 साली प्रौढ माध्यमिक शाळा म्हणून या शाखेला सरकारी मान्यता मिळून 54 वर्षे पूर्ण झाली. पण प्रौढ स्त्रियांना साक्षर करण्याचं, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी सक्षम करण्याचं हे कार्य अगदी सुरुवातीच्या काळापासून म्हणजे सेवासदन संस्थेच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंत चालू आहे आणि चालू राहीलं.

श्रीमती रमाबाई रानडे प्रौढ स्त्री हायस्कूल निकाल

शाळेचा निकाल 100 टक्के : शिक्षणाची संधी न मिळालेल्या किंवा अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या मुली आणि महिलांना येथे शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण दिले जाते. शाळेत 5वी 6वी आणि 7वी - 8वी असे संयुक्त वर्ग घेतले जातात, तर 9वी आणि 10वीचे स्वतंत्र वर्ग चालवले जातात. त्यामुळं विद्यार्थिनींची दोन वर्षे वाचतात. इयत्ता दहावी पास झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थिनी विविध अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक शिक्षण घेऊन स्वावलंबी होत आहेत. गेल्या सलग तीन वर्षांपासून शाळेचा निकाल 100 टक्के लागत असल्याची माहिती शाळेच्या प्राध्यापिका नीलम खोमणे यांनी दिली.

अखेर 26 वर्षांनंतर दहावीची परीक्षा पास : यावेळी विद्यार्थिनी कुंदा मोरे म्हणाल्या, “मला शिकण्याची खूप इच्छा होती. मात्र परिस्थितीमुळं शिक्षण पूर्ण करता आलं नाही. तब्बल 16 वर्षांनंतर मी दहावीची परीक्षा दिली आणि मला 66 टक्के गुण मिळाले. याचा मला खूप आनंद आहे.” तर अनिता मारणे यांनी सांगितलं, “परिस्थितीमुळं मला 2000 साली दहावीचं शिक्षण सोडावं लागलं. मात्र शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा कायम होती. गेल्यावर्षी माझ्या मुलीने दहावीत मोठं यश मिळवलं आणि तिनंच मला अभ्यासात मदत केली. अखेर 26 वर्षांनंतर मी दहावीची परीक्षा पास झाले.”

