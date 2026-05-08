दहावीचा निकाल जाहीर; यंदा देखील मुलींनीच मारली बाजी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने दहावीच्या निकालाबाबत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 11:40 AM IST

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, यंदादेखील दहावीच्या निकालात मुलींनी बाजी मारली आहे. दहावीच्या परीक्षेचा निकाल 92.09 टक्के लागला असून, नऊ विभागात सर्वाधिक निकाल हा कोकण विभागाचा लागला आहे, त्यात 97.62 टक्के लागला आहे, तर सर्वात कमी निकाल हा छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा 88.41 टक्के लागला असल्याची माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने दहावीच्या निकालाबाबत पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

निकालाची वैशिष्ट्ये काय? : या परीक्षेस राज्यातील पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमधून एकूण 15,55,026 नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 15,42,472 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले असून, त्यांपैकी 14,20,486 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत आणि त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 92.09 आहे. या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळामधून एकूण 29,506 खासगी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 28,825 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले असून, त्यांपैकी 22,003 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत आणि त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 76.33 आहे.

या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळामधून एकूण 29,518 पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 28,867 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले असून, त्यापैकी 9757 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत आणि त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 33.79 आहे. या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळामधून नियमित, खासगी आणि पुनर्परीक्षार्थी मिळून एकूण 16,14,050 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 16,00,164 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले असून, त्यापैकी 14,52,246 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी 90.75 आहे.

या परीक्षेस राज्यातील नऊ विभागीय मंडळामधून एकूण 10,031 दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 9912 दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झाले असून, त्यांपैकी 9042 दिव्यांग विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत आणि त्यांची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी 91.22 आहे. सर्व विभागीय मंडळातून नियमित विद्यार्थ्यांचा कोकण विभागाचा निकाल (97.62%) सर्वाधिक असून, सर्वात कमी निकाल छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा (88.41 %) आहे.

सर्व विभागीय मंडळातून नियमित मुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी 94.96 असून, मुलांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी 89.56 आहे. म्हणजेच मुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी मुलांपेक्षा 5.40 ने जास्त आहे. माध्यमिक शालान्त (इ.10 वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च 2026 करिता एकूण 64 विषयांची परीक्षा घेण्यात आली. त्यापैकी एकूण 20 विषयांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. राज्यातून नियमित उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांपैकी 4,22,851 विद्याथी प्राविण्यासह प्रथम श्रेणीत, 4,82,264 विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत, 3,80,437 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत, 1,34,934 विद्यार्थी उत्तीर्ण श्रेणीत उत्तीर्ण झालेत. राज्यातील 23,698 माध्यमिक शाळांतून 15,55,026 नियमित विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 6,612 शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2025 परीक्षेचा निकाल 94.10 टक्के आहे आणि फेब्रुवारी-मार्च 2026 परीक्षेचा निकाल 92.09 टक्के आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2025 परीक्षेच्या तुलनेत फेब्रुवारी-मार्च 2026 परीक्षेचा निकाल 02.01 टक्के ने कमी आहे.

