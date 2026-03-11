टेलिग्रामवर दहावीचे पेपर? पुण्यात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा
दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असताना एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. गणिताचे दोन्ही पेपर परीक्षेआधीच टेलिग्रामवर उपलब्ध झाल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय.
Published : March 11, 2026 at 5:15 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सुरू असलेल्या दहावीच्या परीक्षेदरम्यान गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकांबाबत सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे. गणित-1 आणि गणित-2 या दोन्ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच टेलिग्रामवरील एका ग्रुपवर उपलब्ध झाल्याचा दावा करण्यात आलाय. त्यामुळं शिक्षण क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
टेलिग्रामवर पेपरची विक्री? : 'MAHARASHTRA STATE BOARDS 2026 PAPERS' या नावाचा टेलिग्राम ग्रुप तयार करून दहावीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचा मेसेज टाकला होता. या ग्रुपमध्ये गणित-1 आणि गणित-2 या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षा होण्यापूर्वीच टाकल्याचा दावा करण्यात आला. तसंच 'Science 1 & 2 available DM @Papershelp' असा मेसेज देत पुढील पेपरही उपलब्ध करून देण्याची जाहिरात केल्याचं समोर आलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी केलेला खेळ : "महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पेपरफुटीचा खेळ सुरू झाला आहे. समाज माध्यमांवर बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका विकल्या जात आहेत. याचा अर्थ या प्रकरणात आतल्या लोकांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लाखो विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करून परीक्षा देतात. मात्र, काही जण पैसे देऊन प्रश्नपत्रिका विकत घेत असतील तर ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी केलेली मोठी फसवणूक आहे," असं म्हणत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सोशल मीडियावरून गंभीर आरोप केलेत.
पुणे विभागीय शिक्षण मंडळानं घेतली गंभीर दखल : "सोमवारी (दि. 9 मार्च) या संदर्भात माहिती मिळाली. टेलिग्रामवर प्रश्नपत्रिका उपलब्ध असल्याचं सांगितलं जात होतं आणि लिंक पाठवून पैसे मागितले जात होते. काही जणांनी पैसे भरल्याचाही दावा केला आहे. या लिंकवरून पैसे उकळण्याचा प्रकार असल्याची शक्यता देखील तपासली जात आहे. काहींनी सुमारे 600 रुपये भरल्याचं सांगितलं आहे. मात्र प्रथमदर्शनी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी पेपर फुटल्याचे ठोस पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत. गणित-1 आणि गणित-2 या प्रश्नपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर टेलिग्रामवर अपलोड केल्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळं प्रत्यक्ष परीक्षा होण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्या का? की परीक्षा संपल्यानंतर त्या अपलोड करण्यात आल्या? याचा तपास सध्या सुरू आहे. पेपर झाला त्यादिवशी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचं अद्याप सिद्ध झालेलं नाही. परीक्षा झाल्यानंतर त्या सोशल मीडियावर टाकल्या गेल्या असाव्यात. तरीही या प्रकरणाचा सखोल तपास आम्ही आणि पोलीस करत आहोत," अशी माहिती पुणे विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.
पोलिसांत तक्रार दाखल : या प्रकरणी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार टेलिग्राम ग्रुपचे प्रशासक तसंच संबंधित सदस्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांकडून संबंधित ग्रुपची माहिती, त्यातील सदस्यांची ओळख आणि पेपर अपलोड करण्यामागील उद्देश याचा तपास केला जात आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दरवर्षी बोर्ड परीक्षेदरम्यान पेपरफुटीच्या अफवा किंवा प्रकार समोर येत असल्यानं शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचं मत व्यक्त होत आहे.
शिक्षण मंडळानं केलं 'हे' आवाहन : 'विद्यार्थ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. परीक्षा प्रक्रियेवर मंडळाचं बारकाईनं लक्ष असून कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल,' असा इशारा शिक्षण मंडळानं दिला आहे.
पेपरफूट प्रकरणाकडं राज्याचं लक्ष : सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून पोलिसांच्या तपासानंतरच नेमकं काय घडलं? आणि प्रश्नपत्रिका परीक्षेआधी फुटल्या होत्या का? की हा फक्त फसवणुकीचा प्रकार होता? हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणाकडं संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलं आहे.
