दहावी आणि बारावी विद्यार्थी लवकर निकालाच्या प्रतीक्षेत, मे अखेरीस निकालाची शक्यता
दहावी आणि बारावी विद्यार्थ्यांची निकालाची प्रतीक्षा लवकर संपणार असं दिसतय. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत निकाल लावण्याचा प्रयत्न करणार असं सांगण्यात येतय.
Published : March 30, 2026 at 5:32 PM IST
Updated : March 30, 2026 at 6:24 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या एसएससी (दहावी) आणि एचएससी (बारावी) परीक्षा सुरळीत पार पडल्या असून आता संपूर्ण यंत्रणा निकाल प्रक्रियेत व्यग्र झाली आहे. राज्यभरात उत्तरपत्रिकांची तपासणी युद्धपातळीवर सुरू असून मे महिन्याच्या अखेरीस निकाल जाहीर होण्याची शक्यता परीक्षा मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी व्यक्त केली आहे.
यंदा दहावी 2026 परीक्षेसाठी तब्बल 16 लाखाहून जास्त तर बारावी 2026 परीक्षेसाठी 14 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. यंदा तपासणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि अचूक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी ऑनस्क्रीन (डिजिटल) मूल्यांकन प्रणाली राबवण्यात आली असून शिक्षकांना निश्चित वेळेत तपासणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गुण नोंदणी थेट संगणक प्रणालीमध्ये होत असल्यामुळे मानवी चुका कमी होण्यास मदत होत आहे. विभागनिहाय तपासणी केंद्रांवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, अशी माहिती माळी यांनी दिली.
यंदाच्या परीक्षेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी मंडळाने कडक धोरण अवलंबले होते. परीक्षा केंद्रांवर CCTV कॅमेरे, फ्लाइंग स्क्वॉड, तसंच संवेदनशील केंद्रांवर विशेष देखरेख ठेवण्यात आली. प्रश्नपत्रिका वितरण आणि साठवण प्रक्रियाही अधिक सुरक्षित करण्यात आली होती. या उपाययोजनांमुळे कॉपीप्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी सांगितलं की, यंदा परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध ठेवण्यावर भर देण्यात आला. उत्तरपत्रिका तपासणी नियोजनबद्ध पद्धतीनं सुरू असून निकाल वेळेत जाहीर करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहे. डिजिटल पद्धतीमुळे अचूकता वाढली आहे. दरम्यान, गोवंडीतील जागृती विद्यामंदिरचे मुख्याध्यापक राजन महाडेश्वर यांनी यंदाच्या परीक्षेबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी शांततेत आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा दिल्या. कॉपीवर नियंत्रण आल्यामुळे यंदाचा निकाल गुणवत्तेवर आधारित लागेल, असे त्यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांमध्ये निकालाबाबत उत्सुकता वाढली असून शिक्षण विभागानं त्यांना ताण न घेण्याचं आवाहन केलं आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं निकाल पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसंच पुनर्मूल्यांकन आणि गुण पडताळणीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया देखील उपलब्ध असेल.
16 लाखांहून अधिक दहावी आणि लाखो बारावी विद्यार्थी, कडक देखरेख, डिजिटल तपासणी आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धती या सर्वामुळे यंदाचा SSC-HSC निकाल अधिक पारदर्शक, अचूक आणि वेळेत लागण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी आशा महाडेश्वर यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी उशीर होतो. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास सप्टेंबर उजाडतो. हाच उशीर टाळण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा 10 दिवस लवकर घेण्यात येत आहेत. मात्र, मागच्या शैक्षणिक वर्षांत देखील निकाल हाती लागण्यास जून महिना उजाडला होता. त्याने यंदा तरी निकाल प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे मे महिन्याच्या अखेरीस लागतो का हे पाहावं लागेलं.
