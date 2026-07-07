लोकभवन परिसरात तैनात असलेल्या एसआरपीएफच्या जवानाचा मृत्यू; आत्महत्या केल्याचा संशय
महाराष्ट्र लोकभवन येथे सुरक्षा कर्तव्यावर असलेल्या एसआरपीएफ अमलदार पी. सी. कौस्तुभ सांगळे यांचा मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक माहितीनुसार त्यांनी आत्महत्या केली आहे.
Published : July 7, 2026 at 8:02 AM IST
मुंबई- मलबार हिल परिसरात असलेल्या व्हीआयपी आणि अतिसुरक्षित अशा लोकभवन परिसरातून अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार लोकभवनात (पूर्वीचे राजभवन) तैनात असलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलाच्या एका जवानानं आपलं जीवन संपवलं. आत्महत्या करणाऱ्या एसआरपीएफ जवानाचं नाव कौस्तुभ सांगळे असं असून ते पोलीस अंमलदार म्हणून कार्यरत होते.
कौस्तुभ सांगळे हे एसआरपीएफ ग्रुप 16, कोल्हापूर येथील तुकडीचे जवान होते. सध्या त्यांची नियुक्ती मुंबईतील लोकभवनाच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आली होती. ते 'लोक भवन' येथे गार्ड ड्युटीवर तैनात होते. ड्युटी सुरू असतानाच अचानक त्यांनी स्वतःच्या रायफलमधून गोळी झाडली. गोळीबाराचा प्रचंड आवाज झाल्यानंतर परिसरातील इतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ त्या दिशेनं धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत सांगळे यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या घटनेची माहिती मिळताच लोकभवन परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच मलबार हिल पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठा फौजफाटा लोकभवनात दाखल झाला आहे. पोलिसांनी जवानाचा मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. लोकभवनमधील एसआरपीएफ कॅम्पमध्ये ही घटना घडली आहे. यामुळे मुंबई पोलीस आणि प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पोलीस आणि सुरक्षा दलातील जवानांवर असलेल्या तणावाची नेहमीच चर्चा होत असते. अनेकदा पोलीस कर्मचारी, अधिकारी आणि सुरक्षा दलाचे जवान आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलतात. कौस्तुभ सांगळे यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा जवानांमधील तणावाच्या व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).