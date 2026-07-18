तुकोबांची गाथा आता सातासमुद्रापार! पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जेजुरीच्या चंद्रकांत रेडिकन यांनी 600हून अधिक अभंगांचे केले इंग्रजीत भाषांतर
जेजुरीच्या चंद्रकांत रेडिकन यांनी '1000 डेज ऑफ तुकाराम' या डिजिटल मोहिमेअंतर्गत संत तुकाराम महाराजांच्या 600हून अधिक अभंगांचं इंग्रजीत भाषांतर करून ते जगभर पोहोचवले आहेत.
Published : July 18, 2026 at 9:10 PM IST
पुणे : राज्यात जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा पालखी सोहळा सुरू आहे. या पालखी सोहळ्यात मोठ्या संख्येनं वारकरी सहभागी झाले आहेत. त्याचवेळी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेले अभंग इंग्रजी वाचकांना देखील माहीत व्हावेत. या उद्देशानं जेजुरी इथं राहणाऱ्या चंद्रकांत रेडिकन यांनी एक मोहीम हाती घेतली आहे. चंद्रकांत रेडिकन यांनी आतापर्यंत सहाशेहून अधिक संत तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांचं इंग्रजीमध्ये भाषांतर केलं आहे.
'1000 डेज ऑफ तुकाराम' : चंद्रकांत रेडिकन हे मूळचे जेजुरीचे आहेत. जेजुरीची लोकसंस्कृती, भक्तिभाव यांच्याशी त्यांचं नातं लहानपणापासून होतं. त्यांनी लहानपणापासून पालखी पाहत वारकऱ्यांची सेवा केली आहे. याच संस्काराद्वारे चंद्रकांत रेडिकन यांनी संत तुकाराम महाराजांचे अभंग इंग्रजीत भाषांतर करून ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर पोहोचवण्याचा एक अत्यंत अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यांच्या '1000 डेज ऑफ तुकाराम' या डिजिटल अभियानाला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत सहाशेहून अधिक अभंग इंग्रजीमध्ये भाषांतर केलं आहेत.
...यामुळं मला वेगळीच ऊर्जा मिळते : "माझं लहानपण जेजुरी इथं गेलं. माझं शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून झालं. लहानपणापासून जेजुरीतील संस्कृती आणि वारकऱ्यांची सेवा यामुळं एक वेगळीच ऊर्जा मला मिळत होती. मला लिहिण्याची आवड असून मी अनेक कविता इंग्रजीमध्ये केल्या आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. पण आमच्या येथील लोकगीतं, जागरण-गोंधळ, धनगर गीतं आणि पोवाडे यातील प्रतिमा मी आपल्या इंग्रजी कवितांमध्ये वापरायला लागलो. माझा हा छंद हळूहळू वाढू लागला आणि मी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत असल्यानं मी इंग्रजीत कविता लिहित गेलो आणि ते सोशल मीडियावर टाकत गेलो ज्यानं मला चांगला प्रतिसाद मिळाला," असं चंद्रकांत रेडियन यांनी सांगितलं.
सुरुवातीला अल्प प्रतिसाद मिळाला पण... : "आपल्या महाराष्ट्राची ओळख आपलं साहित्य आहे. संत तुकाराम महाराजांचे अभंग हे लोकांपर्यंत पोहोचावेत तेही अभंगाच्या मूळ अर्थासह, याबाबत मी विचार केला. संत तुकाराम महाराजांचे अभंग इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्याचा विचार मी 2015-16 साली केला. एका अभंगाचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्यासाठी जवळपास सहा ते सात महिने लागले. कारण, सुरुवातीला मला काहीच समजत नव्हतं. मी हळूहळू प्रयत्न करत राहिलो. यानंतर सोशल मिडियावर '50 डेज ऑफ तुकाराम' हा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून मी दररोज संत तुकाराम महाराजांच्या एका अभंगाचे इंग्रजीतील भाषांतर सोशल मीडियावर पोस्ट करत राहिलो. सुरुवातीला लिखित स्वरूपात असल्यामुळं या उपक्रमाला मर्यादित प्रतिसाद मिळाला. यानंतर मी 200 दिवसांपर्यंत पोहोचलो आणि '1000 डेज ऑफ तुकाराम' हा उपक्रम सुरू केला. आतापर्यंत 600 हून अधिक अभंगांचं इंग्रजीत भाषांतर केलं आहे," अशी माहिती चंद्रकांत रेडियन यांनी दिली.
तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचे विचार नवीन पिढीला समजावेत : "महाराष्ट्रात आणि परदेशात राहणारे अनेक मराठी तरुण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतात. त्यामुळं त्यांना मराठी भाषा किंवा संतांचे मूळ अभंग समजणं कठीण जातं. यामुळं त्या तरुणांना अभंगांचा अर्थ सोप्या भाषेत समजावा आणि महाराष्ट्राचा साहित्यिक वारसा जागतिक पातळीवर पोहचावा म्हणून मी हा उपक्रम सुरू केला. तसंच या सर्व भाषांतरित अभंगांचं एक पुस्तक प्रकाशित करणार आहे. यासह 'तुका म्हणे' या नावानं प्रत्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन सुरू केलं आहे. संत तुकाराम महाराजांचे विचार डिजिटल युगात नव्या पिढीपर्यंत आणि सातासमुद्रापार पोहचावे हाच यामागचा उद्देश आहे," असं चंद्रकांत रेडियन यांनी सांगितलं.
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