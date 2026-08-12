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स्पाइसजेटच्या विमानात प्रचंड उकाडा; विमानासमोर पुण्यातील विद्यार्थ्याचं आंदोलन, तरुणाने सांगितली 'आपबिती'

दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट (Spicejet Flight) विमानात तापमान वाढल्यानं प्रवाशांना त्रास झाल्याचा आरोप लेशपाल जवळगे यांनी केलाय.

SpiceJet Flight
स्पाईस जेट विमान सेवा (ETV BharatReporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 7:42 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 8:00 PM IST

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पुणे : दिल्लीहून पुण्याला येणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात (Spicejet Flight) प्रवाशांना उकाड्याचा मोठा त्रास झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विमानातील तापमान अचानक वाढल्यानं अनेक प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचं सांगण्यात आलं. या प्रकाराच्या निषेधार्थ पुण्यातील विद्यार्थी संघटना आणि सरहद्द संस्थेत काम करणाऱ्या लेशपाल जवळगे या तरुणाने विमानतळावर आंदोलन करत स्पाइसजेटविरोधात घोषणाबाजी केली आणि कठोर कारवाईची मागणी केली. पुण्यात आल्यावर त्यानं माध्यमांशी बोलताना या घटनेची माहिती दिली.

प्रवाशांना प्रचंड उकाड्याचा त्रास : याबाबत लेशपाल जवळगे यांनी सांगितलं की, ते काही कामानिमित्त दिल्लीला गेले होते. रात्री दिल्लीहून पुण्याला परतताना ते स्पाइसजेटच्या विमानात होते. विमानात आबालवृद्धांसह लहान मुले आणि गर्भवती महिलाही होत्या. विमानात बसल्यानंतर अचानक तापमान वाढले. त्यामुळं प्रवाशांना प्रचंड उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागला. अनेक प्रवासी घामाने भिजले होते, तर काहींना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

स्पाईस जेट विमानसमोर पुण्यातील विद्यार्थ्याचे आंदोलन (ETV BharatReporter)

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर : प्रवाशांनी विमान उड्डाणास विरोध केला असता, विमानातील कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोपही लेशपाल यांनी केलाय. त्यानंतर विमानात तांत्रिक बिघाड असल्याचं लक्षात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. विमान बदलण्याची मागणी करत प्रवाशांनी घोषणाबाजी केली. यावेळी सुरक्षेसाठी जवळपास 100-150 जवान तैनात करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. या प्रकारामुळं संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी विमानतळावरच ठिय्या मांडला. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर असून, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानं या प्रकरणाची तातडीनं दखल घेऊन स्पाइसजेटविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी लेशपाल जवळगे यांनी केली.

मुरलीधर मोहोळ काय म्हणाले? : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी या प्रकरणाची माहिती घेऊन चौकशी करू असं सांगितलं.

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Last Updated : August 12, 2026 at 8:00 PM IST

TAGGED:

स्पाईस जेट विमान सेवा
लेशपाल जवळगे
विमानात तापमान
SPICEJET FLIGHT DELHI PUNE
SPICEJET FLIGHT DELHI PUNE

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