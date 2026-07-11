सिंधुदुर्गमधील वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यास वेग
500 खांब मेजर स्टोअरमधून सिंधुदुर्गसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत वीजपुरवठा पूर्ववत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केलाय.
Published : July 11, 2026 at 8:39 PM IST
सिंधुदुर्ग - मुख्यमंत्री कार्यालयाने पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समवेत महावितरणची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, तो सुरळीत करण्याची सूचना दिली होती. शासन अॅक्शन मोडवर आल्यानंतर प्रशासन अधिक गतिमान झाले आणि एका दिवसांत 511 वीज खांब उभारले गेले. तसेच 28 ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त करून तेथून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आलाय. 500 खांब मेजर स्टोअरमधून सिंधुदुर्गसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत वीजपुरवठा पूर्ववत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केलाय.
विद्युत खांब, रोहित्र, विद्युत वाहिनी यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान : 245 कर्मचारी हा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी दिवस-रात्र काम करीत आहेत. पावसाने उसंत घेतली असल्यामुळे कामाला आणखीनच गती आलेली आहे. सोमवारी 6 जुलैपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वादळी वारे आणि पाऊस सुरू झाल्यामुळे महावितरणच्या वीज प्रणालीचे जसे की विद्युत खांब, रोहित्र, विद्युत वाहिनी यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालंय. यामध्ये उच्चदाब वाहिनीचे 282 खांब आणि लघुदाब वाहिनीचे 417 खांब पडले असून, एकूण 28 रोहित्रं बंद पडली आहेत. अशा अभूतपूर्व आणि कठीण परिस्थितीत सिंधुदुर्ग मंडळांतर्गत योग्यप्रकारे नियोजन करून आतापर्यंत उच्चदाब वाहिनीचे 196 खांब आणि लघुदाब वाहिनीचे 315 खांब पूर्ववत उभे केले.
नादुरुस्त झालेले सर्व 28 रोहित्र दुरुस्त : उर्वरित उच्चदाब वाहिनीचे 36 आणि लघुदाब वाहिनीचे 102 खांब पूर्ववत करण्यासाठी नियोजन करून ते काम प्रगतिपथावर आहे. नादुरुस्त झालेले सर्व 28 रोहित्र दुरुस्त झाले असून, त्याद्वारे विद्युत पुरवठा सुरळीत केला आहे. 9 जुलै रोजी झालेल्या उच्चतर बैठकीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त 500 खांब उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या नैसर्गिक हानीमध्ये सर्वाधिक नुकसान दोडामार्ग तालुक्यात झाले असून, त्यासाठी महावितरणतर्फे 10 कंत्राटदार आणि त्यांचे सुमारे 100 कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. त्याखालोखाल सावंतवाडी येथे 7 कंत्राटदारांमार्फत 66 कर्मचारी, कुडाळ येथे 5 कंत्राटदारांमार्फत 45 कर्मचारी, वेंगुर्ले येथे 4 कंत्राटदारांमार्फत 40 कर्मचारी विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी काम करीत आहेत.
उर्वरित वाड्यांसाठी 12 कंत्राटदार नियुक्त : याशिवाय कणकवली, वैभववाडी, मालवण आणि देवगड तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला असून, उर्वरित वाड्यांसाठी 12 कंत्राटदार नियुक्त केले आहेत. सद्यस्थितीत एकूण 16 गावे आणि 12 वाड्यांमध्ये विद्युत पुरवठा बंद असून, तो सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे.
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