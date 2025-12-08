ETV Bharat / state

खंबाटकी घाटातील एस कॉर्नरवर भरधाव ट्रकची सात वाहनांना धडक, पळून जाणाऱ्या चालकाला पोलिसांनी पकडलं

खंबाटकी घाटातील एस कॉर्नरवर रविवारी रात्री भरधाव ट्रकने सात वाहनांना दिली. या अपघाताने नवले पुलावरील थराराच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

speeding truck rammed into seven vehicles
खंबाटकी घाटातील एस कॉर्नरवर भरधाव ट्रकची सात वाहनांना धडक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : ब्रेक निकामी झालेल्या एका कंटेनरने नवले पुलावर अनेक वाहनांना धडक दिल्याची बातमी ताजी असतानाच सातारा-पुणे मार्गावर रविवारी रात्री भरधाव ट्रकने सात चारचाकी वाहनांना धडक दिलीय. या अपघातात सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, काही वाहन चालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. तसेच वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय.

अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत : खंबाटकी घाटातल्या बोगद्यानंतर येणाऱ्या 'एस' आकाराच्या वळणावर हा अपघात झाला. अपघातानंतर पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. वीकेंडची सुट्टी संपल्याने महामार्गावर पुणे, मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली असतानाच हा अपघात झाला. मात्र, सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली.

वाहनांचे नुकसान, अनेक जण किरकोळ जखमी : घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, खंबाटकी घाटातील बोगद्यातून बाहेर आल्यानंतर साताऱ्याकडून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गिकेवर एका मालट्रकने सात वाहनांना धडक दिली. खंबाटकी घाटातील एस कॉर्नरवर रविवारी रात्री हा अपघात झाला. सुदैवानं यात कुणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. मात्र, वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, काही चालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना खंडाळा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

चालकाचा पळून जाण्याचा प्रयत्न : सातारा-पुणे मार्गावरल खंबाटकी घाटात असलेला एस कॉर्नर हा अपघाताचा ब्लॅक स्पॉट आहे. यापूर्वी याठिकाणी अनेक भीषण अपघात झाले आहेत. रविवारी रात्री पुन्हा याठिकाणी भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर मालट्रक चालकाने घटनास्थळावरून पलायन केले होते. मात्र, खंडाळ्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष म्हस्के यांच्या पथकाने त्याला शिताफीने ताब्यात घेतले.

हेही वाचाः

TAGGED:

SPEEDING TRUCK RAMMED
SEVEN VEHICLES ACCIDENT
S CORNER ACCIDENT
भरधाव ट्रकची सात वाहनांना धडक
KHAMBATKI GHAT ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.