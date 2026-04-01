समृद्धी महामार्गावर भरधाव ट्रकची मजुरांच्या वाहनाला भीषण धडक; 8 महिलांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी
समृद्धी महामार्गवर आज भीषण अपघात झाला असून या दुर्घटनेत 8 महिला मजुरांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Published : April 1, 2026 at 8:52 PM IST
जालना : भरधाव ट्रकनं मजुरांच्या वाहनाला दिलेल्या भीषण धडकेत तब्बल 8 महिला मजुरांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. हा भीषण अपघात समृद्धी महामार्गावर जालन्याजवळील कडवंची शिवारात बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास घडला. हा ट्रक नागपूरवरुन मुंबईच्या दिशेनं जात होता. यावेळी भरधाव ट्रकनं मजुरांच्या वाहनाला पाठीमागून धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती स्थानिकांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या अपघाताबाबत शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले की, "समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेतील मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आपण सहभागी असून त्यांच्या वारसांना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य शासनातर्फे देण्यात येणार आहे."
जालना नजीक समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. या दुर्घटनेतील मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आपण सहभागी असून त्यांच्या वारसांना ५ लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य शासनातर्फे देण्यात येणार आहे. या घटनेत जे प्रवासी जखमी झाले त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून स्थानिक प्रशासन यासंदर्भात समन्वय साधून आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक स्वतः घटनास्थळी आहेत. - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अपघातात मृत झालेल्या महिला मजूर :
1) अलकाबाई दादाराव आदमाने ( वय 45 राहणार निधोना )
2) लक्ष्मीबाई संतोष मदन ( वय - 35 राहणार केली गव्हाण )
3) मीना परमेश्वर आदमाने ( वय 45 राहणार निधोना )
4) कंचनबाई प्रकाश आदमाने ( 50 राहणार निधोना )
5) ताराबाई गहेनाजी चौधरी ( वय 60, राहणार - केळी गव्हाण )
6) कडूबाई रामदास मदन ( वय -55 राहणार केळी गव्हाण )
7) सुमनबाई कचरू आदमाने ( वय - 70, राहणार - निधोना )
8) मंगल शिनगारे
ट्रकनं महामार्गावर काम करणाऱ्या महिला मजुरांना चिरडलं : मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या भरधाव ट्रकने मजुरांच्या पिकअप वाहनाला मागून धडक दिली. या अपघातात 8 महिला मजुरांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर 7 ते 8 जखमींना तातडीने जालना शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. जखमींवर पुढील उपचार सुरू आहेत.
पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल : घटनेची माहिती मिळताच जालना पोलीस आणि समृद्धी महामार्ग पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बचावकार्य सुरू केलं असून स्थानिक नागरिकांनीही मदतकार्यात सहभाग घेत जखमींना रुग्णालयात हलवलं.
आमदार अर्जुन खोतकर यांच्याकडून जखमींची विचारपूस : दरम्यान, शिवसेना आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना शासकीय सामान्य रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली. त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक राजेंद्र पाटील यांच्याशी चर्चा करून जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत देण्याच्या सूचना केल्या. गंभीर जखमींसाठी अतिरिक्त डॉक्टर तसेच रक्तपुरवठ्याची आवश्यकता भासल्यास तत्काळ व्यवस्था केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच, मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
हेही वाचा