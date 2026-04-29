कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दहावी-बारावीचा निकाल लांबणीवर? अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं शिक्षण मंडळाचं आवाहन

दहावीसह बारावीचा कधी लागणार याची लाखो विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा आहे, अशा परिस्थितीत शिक्षण मंडळ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे निकाल लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

SSC HSC results 2026
राज्य शिक्षण मंडळ (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 11:20 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
मुंबई : राज्यातील दहावी (SSC) आणि बारावी (HSC) बोर्ड परीक्षांच्या निकालाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शिक्षण मंडळ कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे निकाल प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात सापडले आहेत. त्यात माध्यमांकडून दहावी आणि बारावीच्या निकालांच्या येणाऱ्या संभाव्य तारखांमुळे गोंधळात भर पडत असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी दिली आहे.


बारावी परीक्षेच्या निकालाबाबत मुख्याध्यापक संघाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी सांगितलं की," दहावी-बारावी निकालाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती न घेता सूत्रांच्या हवाल्यानं निकालाबाबत बातम्या येत असल्यामुळे विनाकारण फोन सुरू होतात. अनेकांना मनस्ताप सोसावा लागतो. अशा बातम्या येणारच नाहीत, अशी व्यवस्था व्हायला हवी. राज्य मंडळ अधिकृत प्रकटन प्रसिद्ध करते. तेच विश्वासार्ह असते, हे फार कमी जणांना माहिती आहे. त्यामुळे निकालाबाबत आलेली बातमी लगेच सर्व दूर पोहोचते".


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केल्यानं उत्तरपत्रिका प्रक्रिया, गुण नोंदणी, पडताळणी आणि निकाल अंतिम करण्याच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे निकालाची तारीख आणि वेळ जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. यंदा बारावीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 18 मार्चदरम्यान, तर दहावीची परीक्षा 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्चदरम्यान पार पडली. राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बारावीचा निकाल एप्रिलअखेर किंवा मेच्या सुरुवातीला, तर दहावीचा निकाल मेअखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला अपेक्षित मानला जात होता. मात्र आंदोलनामुळे या वेळापत्रकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन- शिक्षण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे निकालाबाबतचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झालं आहे. निकालाल उशीर झाल्यास निकाल प्रक्रियेसह पुढील प्रवेश प्रक्रियांवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः अकरावी (FYJC) प्रवेश, व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता यावर परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये 'निकाल नेमका कधी?' याबाबत संभ्रम वाढला असून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी केलं आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तो अधिकृत संकेतस्थळांसह DigiLocker वर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

  • आंदोलन मागे घेण्यासाठी आणि निकाल प्रक्रियेला गती देण्यासाठी संबंधित स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे समजते. तोडगा निघाल्यास निकालाची तारीख जाहीर होऊ शकते. मात्र, सध्या अनिश्चिततेचं वातावरण कायम आहे.

Last Updated : April 29, 2026 at 11:35 AM IST

