विधानपरिषदेच्या जागेच्या बदल्यात रायगडचं पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडे जाणार? पडद्याआड मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू
विधानपरिषद निवडणुकीसाठी जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू असताना मोठी अपडेट समोर येत आहे. रायगडचे पालकमंत्रिपद आता शिवसेनेकडं जाणार असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे.
Published : May 28, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई- राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुती रणधुमाळी सुरू असताना महायुतीतील जागावाटपाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. पण, या निवडणुकीमुळे सुनिल तटकरे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. विधानपरिषद निवडणुकीत रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडद्यामागे मोठ्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे.
रायगडचं पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे? - रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या विधानपरिषद मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दावा ठोकल्यानं महायुतीतील जागावाटपाची चर्चा अधिक रंगली आहे. ही जागा मूळतः शिवसेनेकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त झाली होती. मात्र, ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्याच्या बदल्यात शिवसेनेकडून रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची मागणी करण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील तटकरे हे त्यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे यांना विधानपरिषदेत संधी मिळावी यासाठी जोरदार लॉबिंग करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. या जागेसंदर्भातील चर्चांदरम्यान शिवसेनेनं रायगडच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे गेल्या सव्वा वर्षांपासून रखडलेला रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा आता सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं अचूक राजकीय टायमिंग साधत हे पद आपल्या वाट्याला खेचून आणल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
सव्वा वर्षांपासून पालकमंत्री पद रिक्त- महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सातत्यानं रस्सीखेच सुरू होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अदिती तटकरे यांनी या पदावर दावा केला होता. तर शिवसेनेकडून मंत्री भरत गोगावले हे पद मिळावे, यासाठी आग्रही होते.
रायगड हा तटकरेंचा बालेकिल्ला मानला जात असला, तरी जिल्ह्यात शिवसेनेचे आमदार संख्येनं अधिक असल्यानं पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडेच द्यावे, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. सरकार स्थापनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदी अदिती तटकरे यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यानंतर शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शिंदे गटाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर हा निर्णय अखेर मागे घेण्यात आला. या घडामोडींमुळे रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद अधिकच चिघळला होता. परिणामी, गेल्या सव्वा वर्षांपासून हे पद रिक्तच आहे. मात्र, आता विधानपरिषद जागावाटपाच्या चर्चेतून या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानपरिषदेबाबत आमचे वरिष्ठ यासंदर्भातला निर्णय घेतील. येत्या एक-दोन दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. जर विधानपरिषदेच्या जागेऐवजी पालकमंत्री पद असं काही ठरलं असेल तर त्यांनी योग्य तो विचार करूनच निर्णय घेतला असेल. पण, अद्याप याबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नाही-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते उमेश पाटील
विधानपरिषद निवडणूक कार्यक्रम
- 25 मे — निवडणुकीची अधिसूचना जारी
- 1 जून — उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख
- 2 जून — अर्जांची छाननी प्रक्रिया
- 4 जून — उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत
- 18 जून — मतदान (सकाळी 8 ते दुपारी 4)
- 22 जून — मतमोजणी आणि निकाल प्रक्रिया
विधानपरिषदेच्या जागांचा तिढा अद्याप कायम- विधानपरिषदेच्या 17 जागांपैकी 12 जागा भाजप लढवणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 3, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2 जागा देण्याचा फॉर्म्युला चर्चेत असल्याचे सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात दिल्लीतील बैठकीतही चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत होतं. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही माध्यमांशी संवाद साधताना जागावाटपाबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
“विधानपरिषद निवडणुकीबाबत आमचं जवळपास अॅग्रीमेंट झालेलं आहे. मात्र, शिवसेनेकडून नाशिक आणि संभाजीनगरची जागा आम्हाला मिळावी, हा आमचा आग्रह आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पुण्याची जागा मागितली आहे. सध्या या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असून, लवकरच तोडगा निघेल,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस रायगड आणि पुणे या दोन्ही जागांसाठी आग्रही असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसल्याचं चित्र आहे.
हेही वाचा-