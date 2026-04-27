ETV Bharat / state

बिर्याणीनंतर कलिंगड खाल्ले; सुरुवातीला उलट्यासह चक्कर; काही तासातच एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू

मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जेवणानंतर कलिंगड खाल्ल्यामुळं झालेल्या विषबाधेतून एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू
एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 1:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील एका कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला. कलिंगड खाल्ल्यामुळं अन्नातून विषबाधा झाल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. एका दाम्पत्याचा आणि त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलींचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

बिर्याणीनंतर कलिंगड खाल्ल्यामुळं चौघांचा मृत्यू : एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अब्दुल्ला (वय 40), त्यांची पत्नी नसरीन (वय 35) आणि मुली झैनब (वय 13) व आयेशा (वय 16) या चौघांचा या घटनेत मृत्यू झाला. निवासस्थानी आयोजित केलेल्या कौटुंबिक स्नेहसंमेलनानंतर काही वेळातच कुटुंबाती चौघेजण आजारी पडले. या कुटुंबानं इतर पाच पाहुण्यांबरोबर जेवणात बिर्याणी खाल्ली होती. पाहुणे निघून गेल्यानंतर त्यांनी कलिंगड खाल्लं. त्यानंतर त्यांना उलट्या आणि चक्कर येण्याचा त्रास सुरू झाला, असं पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

TAGGED:

कलिंगड खाल्ल्यामुळं चौघांचा मृत्यू
एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू
विषबाधा
MUMBAI FOOD POISONING DEATH
FOOD POISONING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.