ETV Bharat / state

मराठवाड्यात दुष्काळाचं सावट! राज्य सरकारनं तातडीनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवावा, धीरज देशमुख यांची मागणी

धीरज देशमुख यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत राज्य सरकारकडं तातडीनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवावा, अशी मागणी केलीय.

Dheeraj Deshmukh demands that the state government immediately implement an artificial rain experiment
मराठवाड्यात दुष्काळाचं सावट! राज्य सरकारनं तातडीनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवावा, धीरज देशमुख यांची मागणी (File Photo - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लातूर : पावसाळ्याचे तीन महिने उलटून गेले तरी मराठवाड्यात अद्याप समाधानकारक पाऊस झाला नाही. त्यामुळं भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झालीय. अनेक भागांत पावसाअभावी पिकांनी माना टाकल्या असून शेतकरी संकटात सापडलाय. लातूर शहरासह परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणामध्ये सध्या केवळ साडेतेरा टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहिलाय. या गंभीर संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारनं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तातडीनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवावा, अशी आग्रही मागणी लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धीरज विलासराव देशमुख यांनी केलीय.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं, ही काळाची गरज : धीरज देशमुख यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत राज्य सरकारकडं ही मागणी केलीय. अनेक भागांमध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याची उदाहरणं समोर आहेत. आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा बिकट काळात आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं ही काळाची गरज आहे. पावसाळ्याच्या उर्वरित दिवसांत ज्या ठिकाणी ढगाळ वातावरण निर्माण होईल. त्या भागांत हा प्रयोग राबवून शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळता येऊ शकतं. हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल, याबाबत निश्चित नसलं तरी, संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतंय, हा विश्वास देणं अत्यावश्यक असल्याचं धीरज देशमुख यांनी स्पष्ट केलंय.

तातडीनं कृत्रिम पावसाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा : सध्या शेतकरी डोळ्यात प्राण आणून आभाळाकडे पावसाची वाट पाहत आहे. मात्र पावसाची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील तमाम बळीराजाच्या वतीनं आपण सरकारला साकडे घालत असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून तातडीनं कृत्रिम पावसाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये हा प्रयोग युद्धपातळीवर राबवावा, असं आवाहन देखील धीरज देशमुख यांनी सरकारला केलंय.

हेही वाचा :

  1. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण: तपास सीबीआयकडं वर्ग करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
  2. लालबाग-परळमध्ये गणेश आगमन सोहळ्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; 38 मोबाईलसह लाखो रुपयांचे दागिने लंपास
  3. मराठा आरक्षण आंदोलन : मनोज जरांगेंशी चर्चा निष्फळ, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या 'तर फाशी घेण्यास तयार. . .'

TAGGED:

धीरज देशमुख
MARATHWADA
DROUGHT
ARTIFICIAL RAIN
DHEERAJ DESHMUKH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.