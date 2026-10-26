SPECIAL STORY : बांबूच्या कुशीत उगवते मेळघाटात "भोमोळी" रान मशरूम
रान मशरूम केवळ चवीसाठी प्रसिद्ध नाही, तर कोरकू आदिवासी पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा आणि निसर्गाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याचाभाग आहे. कोरकू भाषेत मशरूमला भोमोळी नावाने ओळखलं जातं.
Published : October 26, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:02 PM IST
अमरावती - पावसाच्या सरींनी सातपुड्याच्या डोंगर रांगांवरील मेळघाटचं जंगल हिरवगार होतं. ओलसर माती, दाट वनराई आणि जमिनीवर पडलेल्या बांबूच्या बासांमध्ये याच काळात निसर्गाचा एक अनोखा खजिना आकार घेतो. तो म्हणजे रान मशरूम. जंगलात सहजासहजी न सापडणार हे मशरूम शोधण्यासाठी स्थानिक आदिवासींना जंगलातील ठराविक ठिकाणांची माहिती असावी लागते. धारणी तालुक्यातील जंगलात आढळणारं रान मशरूम केवळ चवीसाठी प्रसिद्ध नाही, तर कोरकू आदिवासी पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा आणि निसर्गाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. कोरकू भाषेत मशरूमला भोमोळी या नावाने ओळखलं जातं. मेळघाटातील या बहुमोल संदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
बांबूच्या बासांवर निसर्गाची अनोखी निर्मिती - मेळघाटातील प्रत्येक जंगलात किंवा प्रत्येक भागात रान मशरूम आढळत नाही. ज्या परिसरात बांबूचे प्रमाण अधिक आहे अशा ठिकाणी पावसाळ्यात जमिनीवर कोसळलेल्या जुन्या बांबूंच्या बासांवर आणि त्याच्या कुजणाऱ्या अवशेषांमध्ये काही प्रकारचे मशरूम वाढताना दिसतात. ओलावा, तापमान आणि सेंद्रिय पदार्थांचे अनुकूल वातावरण यामुळे मशरूमच्या वाढीस पोषक परिस्थिती तयार होते. बांबूंच्या बासांवर माती आणि कुजलेल्या वनस्पतीचा थर साचलेल्या ठिकाणी हे मशरूम शोधल्यावर आढळतात. विशेष म्हणजे हे जंगली मशरूम बाजारात मिळणाऱ्या नियमित लागवडीतील मशरूम प्रमाणे सहज उपलब्ध नसतात. जंगलातील त्यांचं ठिकाण, उगवण्याचा काळ आणि नैसर्गिक परिस्थिती याची माहिती असणं आवश्यक असतं. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी बांधवांसाठी हा केवळ खाद्यपदार्थ नसून जंगलाच्या ऋतुचक्राची जोडलेला पारंपारिक ठेवा आहे.
भोमोळीची चव न्यारी; ताज्या मशरूमपासून सुकी भाजी - मेळघाटात धारणी तालुक्या अंतर्गत येणाऱ्या कोकमार या अतिदुर्गम भागात वसलेल्या गावातील रहिवासी संजू धुर्वे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना जंगलात आढळणाऱ्या मशरूम संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले पावसाळ्यात जंगलात मशरूम उगवायला लागले की ते शोधण्यासाठी जंगलात जावं लागतं. बांबूचे जुने बास जमिनीवर पडलेल्या ठिकाणी हे मशरूम आढळतात. ते काळजीपूर्वक गोळा करून घरी आणले जाते. ताजे मशरूम स्वच्छ धुऊन त्याची भाजी बनवली जाते. या भाजीची चव वैशिष्ट्यपूर्ण असते. मासे किंवा मटणाच्या भाजीपेक्षा ही भाजी अधिकक रुचकर वाटते असं संजू धुर्वे या युवकानं सांगितलं.
दोन-तीन महिने वाळवतात - मशरूमचा वापर केवळ पावसाळ्या पुरता मर्यादित राहत नाही. मोठ्या प्रमाणात मशरूम मिळाल्यानंतर त्यांना स्वच्छ करून वाळवलं जातं. पुरेसा काळ वाळवल्यावर ते कडक होतात. त्यानंतर त्यांना कुटून किंवा ठेचून त्याची भुकटी केली जाते आणि ही भुकटी साठवून ठेवतात. पुढे गरजेनुसार त्यापासून भाजी तयार केली जाते. कोरकू समाजात मशरूमला भोमोळी असे म्हणतात. जंगलातून आणलेले मशरूम मातीने भरलेलं असल्यामुळे ते व्यवस्थित स्वच्छ धुवावे लागतात. ताजे मशरूम गरम करून त्यातील अतिरिक्त पाणी कमी केलं जातं. त्यानंतर कांदा आणि इतर आवश्यक घटक घालून भाजी तयार केली जाते. वाळवलेल्या मशरूमचे तुकडे पाण्यात भिजवून किंवा शिजवून त्यापासून चविष्ट भाजी बनते असं रामपरी उईके यांनी "ई टीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
टेकोडे, शिंपला आणि गुच्ची - मेळघाट आणि विदर्भातील भंडारा तुमसर या भागातील जंगलांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची रान मशरूम आढळतात. यामध्ये टर्मिटोमायसिस, प्ल्युरोटस आणि कॅन्थरेलस यांसारख्या गटांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे असं मशरूमची अभ्यासक प्रा. गंगाधर पुसतकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं स्थानिक पातळीवर काही प्रकारांना टेकोडे, शिंपला आणि गुच्ची अशा नावांनी ओळखलं जातं. मात्र स्थानिक नावानुसार प्रत्येक मशरूमची शास्त्रीय ओळख निश्चित करणे आवश्यक असतं.
टेकोडे : टर्मिटोमायसिस गटातील काही मशरूम पावसाळ्यात वारुळांच्या परिसरात किंवा विशिष्ट निसर्ग परिस्थितीत उगवतात. नागपंचमीच्या आसपास पाऊस सुरू असताना या मशरूमचा हंगाम असल्याचं स्थानिक सांगतात. काही भागात या मशरूमला विशेष महत्त्व असून ते मिळणं आनंदाची बाब मानला जातो.
शिंपला मशरूम : प्लुरोटस गटातील मशरूम वाळलेल्या लाकडावर किंवा सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध अशा ठिकाणी वाढू शकतात. त्यांचा आकार शिंपल्यासारखा दिसतो. काही प्रकार वाळवून साठवले जातात आणि नंतर खाद्यपदार्थ म्हणून वापरले जातात.
गुच्ची : गुच्ची म्हणून ओळखलं जाणार मशरूम हे उच्च बाजारमूल्य असणारं जंगली मशरूम आहे. ते विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितीत वाढतात. मेळघाटात चिखलदरा परिसरात हे मशरूम आढळल्याची नोंद आहे असं प्रा. गंगाधर पुसदकर यांनी सांगितलं.
कॅन्थरेलस : या गटातील काही मशरूम पिवळसर रंगाचे आणि विशिष्ट आकाराचे असतात. त्यांची ओळख केवळ रंग किंवा आकारावरून न करता सूक्ष्म वैशिष्ट्यांच्या आधारे केली जाते.
मशरूमची असावी लागते जाण - मेळघाटाच्या जंगलची स्थानिक आदिवासी बांधवांना जाण आहे. त्यांच्याकडे असणाऱ्या अनुभवाचा ठेवा यामुळे रान मशरूम कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या काळात आणि कोणत्या परिस्थितीत उगवतात याचे ज्ञान त्यांना पिढ्या-पिढ्या आलेला आहे. जंगलातील ठराविक जागा लक्षात ठेवणं, पावसाळ्यात योग्यवेळी मशरूम शोधणे आणि ते खाद्यपदार्थ म्हणून वापरण्याची पद्धत जाणून घेणे हे त्यांच्या पारंपरिक अनुभवाचा भाग आहे असं असं प्रा. गंगाधर पुसतकर म्हणाले.
जंगलातील मशरूमबाबत बाळगावी सावधगिरी - जंगलात आढळणारे प्रत्येक मशरूम हे खाण्यायोग्य नसतं. काही विषारी जाती दिसायला खाद्य मशरूम सारख्या असू शकतात. त्यामुळे रंग आकार किंवा स्थानिक अंदाजावरून मशरूम खाणं धोकादायक ठरू शकतं. अनुभवी जाणकार आणि शास्त्रीयदृष्ट्या ओळख पटवणाऱ्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे असं देखील प्रा गंगाधर पुसतकर यांनी स्पष्ट केलं.
निसर्ग, पोषण आणि परंपरेचा वारसा - मशरूमच्या अनेक खाद्य प्रकारांमध्ये प्रथिने, तंतुमय घटक आणि विविध सूक्ष्म पोषक घटक आढळतात. मात्र प्रत्येक जंगली जातीचे पोषणमूल्य वेगवेगळे आहे. मेळघाटातील भोमोळीचे नेमके पोषणमूल्य आणि सुरक्षिततेबाबत आणखी शास्त्रीय अभ्यासाची गरज आहे. मेघाटातील जंगलात पावसाळ्यात उगवणारी भोमोळी ही केवळ चविष्ट भाजी नाही. जंगलातील नैसर्गिक संपत्तीचा ऋतू नुसार उपयोग कसा करायचा अन्न वाळवून पुढील काळासाठी कसे जतन करायचे आणि निसर्गातील बदलांशी जोडून घेत जीवन कसं जगायचं याची पारंपारिक शिकवणही त्यातून मिळते असं प्रा. गंगाधर पुसतकर म्हणाले.
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