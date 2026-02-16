शिर्डीत पार पडला अनोखा पालखी सोहळा, 70 वर्षांच्या भानुमती अम्मा यांची अनेक वर्षांची मनोकामना पूर्ण
शिर्डीत आज एक खास पालखी सोहळा पार पडला. चेन्नईच्या 70 वर्षीय साईभक्त के. भानुमती यांनी साईबाबांची भव्य पालखी काढून आपली अनेक वर्षांची मनोकामनेची पूर्ण केली.
शिर्डी (अहिल्यानगर) : देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या साईबाबा यांच्या शिर्डीत आज सोमवारी (16 फेब्रुवारी) एक खास पालखी सोहळा पार पडला. चेन्नई येथील 70 वर्षीय साईभक्त के. भानुमती (अम्मा) यांनी साईबाबांची भव्य पालखी काढून आपल्या अनेक वर्षांच्या मनोकामनेची पूर्तता केली.
भानुमती अम्मांनी पालखी काढण्याचा निर्धार केला : शिर्डीत दर गुरुवारी साईबाबा संस्थान यांच्या वतीने समाधी मंदिरातून द्वारकामाई ते चावडीपर्यंत साईबाबांची पारंपरिक पालखी काढली जाते. या पालखीला खांदा देण्याचा मान साईबाबांच्या समकालीन भक्तांचे वंशज आणि संस्थानचे कर्मचारी यांनाच मिळतो, त्यामुळे सर्वसामान्य भाविकांना पालखीला खांदा देण्याची संधी मिळत नाही. हीच इच्छा मनोमन बाळगून असलेल्या भानुमती अम्मांनी स्वतः साईबाबांची पालखी काढण्याचा निर्धार केला. पालखी काढण्यासाठी आवश्यक सहकार्य मिळावं, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले, तेव्हा साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे त्यांच्या मदतीला धावून आले. त्यांच्या सहकार्यानं द्वारकामाईपासून पालखी रोड मार्गे चावडीपर्यंत मोठ्या थाटामाटात आज साई पालखी यात्रा काढण्यात आली.
या पालखी सोहळ्यात काशी येथील काशी विश्वनाथ डमरू दल, महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वाद्यवृंद आणि डीजेचा समावेश होता. पालखीत साईबाबांची प्रतिमा विराजमान करण्यात आली होती. स्वतःच्या खांद्यावर पालखी घेत भानुमती अम्मा नाचत-गात सोहळ्यात सहभागी झाल्या. परिसर भक्तिमय वातावरणानं भारावून गेला होता.
'साईबाबांच्या कृपेनं मनोकामना पूर्ण झाली' : भानुमती अम्मा गेल्या अनेक वर्षांपासून शिर्डीतील जगताप वाड्यात वास्तव्यास आहेत. पालखी काढण्याचे ठरल्यानंतर त्यांनी आपल्या सर्व नातेवाईकांना शिर्डीत बोलावलं. राहण्याची, जेवणाची आणि ये-जा करण्याच्या तिकिटांची संपूर्ण व्यवस्था त्यांनी स्वतः केली होती, अशी माहिती सचिन तांबे यांनी दिली.
अनेक वर्षांपासून मनात असलेली इच्छा पूर्ण झाल्यानं भानुमती अम्मांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू दाटून आले. साईबाबांच्या कृपेनं माझी मनोकामना पूर्ण झाली, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. भक्ती आणि श्रद्धेच्या बळावर कोणतीही इच्छा पूर्ण होऊ शकते, याचा प्रत्यय या पालखी सोहळ्यातून पुन्हा एकदा आला.
