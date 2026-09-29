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सचिन वाझेला अँटिलिया स्फोटक प्रकरणी जामीन मंजूर; तरीही तुरुंगातच राहणार मुक्काम!

माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अँटिलिया स्फोट प्रकरणात न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. सचिन वाझे हा 2021 पासून तुरुंगात आहे.

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संग्रहित- सचिन वाझे (Source-ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 3:18 PM IST

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मुंबई : बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणी जामीन मंजूर झालाय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं साल 2021 च्या अँटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात वाझेला जामीन मंजूर केलाय. या प्रकरणात सचिन वाझे याच्यासहित आणखी काही आरोपींच्या नावाचा समावेश आहे.

अँटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात आधीच काही आरोपींना जामीन मंजूर झालेला आहे. त्यात मुंबई पोलिसातील माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने, रियाजुद्दीन काजी यांच्या नावाचा समावेश आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं 1 ऑगस्ट रोजी त्यांच्याविरोधात आरोप निश्चित केले होते.

काय आहे अँटिलिया स्फोटकं प्रकरण - 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कारमेचल रोडवरील 'अँटिलिया' या मुंबईतील आलिशान निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या आणि धमकीचं एक पत्र ठेवलेली एक संशयास्पद स्कॉर्पिओ कार सापडली होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाणे खाडीत आढळला होता. त्यात मुंबई पोलिसांच्या एसआययुचे पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची मुख्य भूमिका असल्याचं समोर आलं होतं. प्रकरणातील गंभीरता पाहाता हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला. एनआयएनं याप्रकरणी तपास करून सचिन वाझेसह इतर आरोपींना एकापाठोपाठ एक करत अटक केली होती. अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसेच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन यांच्या मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याच्यासह माजी पोलीस अधिकारी विनायक शिंदे आणि क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांना अटक करण्यात आली होती. नरेश गौरवर मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणी सचिन वाझेला सिमकार्ड पुरवल्याचा आरोप आहे. सचिन वाझे हाच या कटाचा मुख्य सूत्रधार असून स्वतःचं महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करत खंडणी वसूल करण्यासाठी हा सारा बनाव रचल्याचा एनआयएचा आरोप आहे. यात दहशतवादाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी जैश-उल-हिंद या कथित दहशतवादी संघटनेच्या सोशल मीडिया अकांऊंटवर तशी पोस्टही टाकण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची तडकाफडकी बदली झाली होती. तसेच मोठा राजकीय वादही निर्माण झाला होता.

मनसूख हिरेन हत्या प्रकरण - मनसूख हिरेन या हत्या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार प्रदीप शर्मा यांना दाखवण्यात आलंय. हा सारा कट मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीतच शिजल्याचा दावा या एनआयएकडून करण्यात आलाय. प्रदिप शर्मासह इतर आरोपी यासंदर्भातील बैठकींना उपस्थित होते. सचिन वाझेनं मनसुख हिरेनच्या हत्येसाठी प्रदीप शर्मा यांना 45 लाख रुपये दिले होते, असा उल्लेखही एनआयएनं आपल्या आरोपपत्रात केलाय. एन्काऊटंर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्माची ओळख मुंबई पोलीस दलातील माजी पोलीस अधिकारी असून त्यांच्या नावावर 113 गँगस्टरचे एन्काऊटंर आहेत. शिवसेनेच्या तिकीटावर 2019 मध्ये नालासोपारा विधानसभा निवडणूकही लढवली, मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. साल 1983 पासून ते मुंबई पोलीस दलात कार्यरत होते. लखन भैया बनावट एन्काऊटर प्रकरणात 2010 मध्येही त्यांना अटक झाली होती. ते 2013 मध्ये प्रदीप शर्मा जेलमधून बाहेर आले. या प्रकरणातून ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर प्रदीप शर्मा यांना पुन्हा मुंबई पोलीस दलात रूजू करून घेण्यात आलं. त्यानंतर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी 2017 मध्ये दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकरला ठाण्यातील त्यांच्या घरातून अटक केली होती.

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Last Updated : September 29, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

SACHIN VAZE
MANSUKH HIREN MURDER CASE
सचिन वाझे
ANTILIA BOMB SCARE

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