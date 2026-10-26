राहुल गांधी यांची मानहानी खटल्यातून निर्दोष मुक्तता, न्यायालयात जाण्यापूर्वी ताफ्यातील वाहनाचा घडला अपघात
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेशच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 26, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 12:10 PM IST
लखनौ- 2018 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर लक्ष्य साधून केलेल्या टिप्पणीवरून राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यातून सुलतानपूरमधील खासदार/आमदार (MP/MLA) न्यायालयानं विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
राहुल गांधी आज दिल्लीहून लखनौ विमानतळावर पोहोचले होते. सुलतानपूरला जात असताना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर 91 व्या मैलाच्या दगडाजवळ राहुल गांधींच्या ताफ्यातील चार-पाच वाहने आणि एका रुग्णवाहिकेची एकमेकांशी धडक झाली. या घटनेनंतर राहुल गांधी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यानंतर सुलतानपूर न्यायालयात पोहोचले आहेत. विमानतळावर उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा आराधना मिश्रा आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी पक्षाचे अनेक समर्थकही उपस्थित होते. प्रमोद तिवारी म्हणाले की, राहुल गांधी हे न्यायालयाचा आणि संविधानाचा आदर करतात. या खटल्यातील सुनावणीसाठी ते आज येथे आले आहेत. त्यांच्या विधानांचा चुकीच्या संदर्भात अर्थ लावण्यात आला.
काय आहे मानहानीचा खटला-राहुल गांधी यांच्याविरोधात ऑगस्ट 2018 मध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता. मे महिन्यात बंगळुरू येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी, तत्कालीन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना एका हत्या प्रकरणातील आरोपी असे म्हटलं होतं. भाजपाचे तत्कालीन जिल्हा उपाध्यक्ष आणि स्थानिक जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. विजय मिश्रा म्हणाले होते की, ही घटना घडली तेव्हा मी भाजपाचा जिल्हा उपाध्यक्ष होतो. राहुल गांधी यांनी बंगळुरूमध्ये अमित शाह यांच्यावर हत्येचा आरोप केला होता. त्यांचे आरोप ऐकून मला खूप दुःख झाले. मी माझ्या वकिलामार्फत तक्रार दाखल केली होती आणि हा खटला जवळपास पाच वर्षे चालला. न्यायालयानं 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी गांधींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यानंतर ते न्यायालयात हजर झाल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. खासदार/आमदार (MP/MLA) विशेष न्यायालयानं 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता.
न्यायालय परिसरात चोख बंदोबस्त- राहुल गांधींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, मानहानीचा खटला सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादी पक्षानं भाषणातील काही भाग निवडून किंवा संदर्भाबाहेर काढून सादर करू नये. ॲडव्होकेट शुक्ला यांनी न्यायालय राहुल गांधींना न्याय देईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. राहुल गांधींच्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुलतानपूर दिवाणी न्यायालय संकुलात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती. परिसरात पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. सुलतानपूरचे पोलीस अधीक्षक विनीत जयस्वाल यांनी सांगितलं की, गांधींच्या न्यायालयीन उपस्थितीदरम्यान सुरक्षा राखण्यासाठी प्रशासनाने सर्व आवश्यक व्यवस्था केली होती.