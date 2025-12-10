गोव्यातील अग्नी तांडवानंतर मुंबई महापालिका अलर्ट मोडवर, 22 ते 28 डिसेंबर दरम्यान 'विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम' राबवणार

ETV Bharat / state

गोव्यातील आगीच्या घटनेनंतर मुंबई महापालिका अलर्ट मोडवर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलातर्फे 22 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर दरम्यान 'विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम' राबविण्यात येणार आहे.

Special Fire Safety Campaign in Mumbai
अग्निशमन दलाची गाडी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 10, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read
मुंबई : नववर्ष 2026 च्या स्वागतासाठी मुंबईतील अनेक हॉटेल्स, आस्थापना, गृहसंकुल, इमारती, समुद्रकिनारे आणि अन्य ठिकाणी विविध कार्यक्रम आणि स्वागत सोहळ्यांचं आयोजन करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक मोठ्या संख्येनं एकत्र येतील. त्यामुळे अग्निसुरक्षेबाबत अधिक खबरदारी घेणं आवश्यक आहे. या अनुषंगाने, मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलातर्फे 22 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर 2025 दरम्यान 'विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम' राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत आस्थापनांनी अग्निसुरक्षेबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 च्या तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल.

गोव्यातील घटनेनंतर महापालिका अलर्ट मोडवर : याबाबत महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी सांगितलं की, दोन दिवसांपूर्वी गोव्यातील एका नाईट क्लबला आग लागून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विविध आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा, साहित्य आणि उपकरणांसह मुंबई अग्निशमन दल सज्ज आहे. आगीच्या घटना घडू नये, यासाठी व्यापक जनप्रबोधन केल्यास अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. यासाठी मुंबई अग्निशमन दल सतत प्रयत्नशील आहे, असंही अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी सांगितलं.

नियमित होणाऱ्या अग्निसुरक्षा तपासणी व्यतिरिक्त, मुंबई अग्निशमन दलाकडून मागील वर्षी देखील विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत मुंबईतील विविध इमारती, हॉटेल, मॉल्स इत्यादी गर्दीच्या 731 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील अग्निसुरक्षेविषयक अटी व उपाययोजनांचं पालन न केल्यानं महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 नुसार 12 आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली होती. परिणामी, अशा ठिकाणी आगीच्या दुर्घटना घडल्या नाहीत, असा दावा पालिकेनं केला आहे.

सात दिवसांत तपासणी, नियम मोडल्याचं आढळल्यास कारवाई : आता या वर्षी देखील मुंबई अग्निशमन दलाकडून मुंबईतील विविध रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, बार, पब, लॉजिंग-बोर्डिंग, पार्टी हॉल्स, जिमखाने, बँक्वेट हॉल्स, अतिगर्दी होणारे मॉल्स, तारांकित हॉटेल्स यांसारख्या आस्थापनांची अग्निसुरक्षा तपासणी 22 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर या 7 दिवसांत करण्यात येणार आहे. ज्या आस्थापनांनी अग्निसुरक्षेबाबतच्या अटी व शर्तींचं पालन केलं नसल्याचं आढळल्यास, त्यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 च्या तरतुदीनुसार कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती मुंबई अग्निशमन दलाचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर यांनी दिली.

चौपाट्यांवर विशेष खबरदारी : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येस सुरक्षेविषयक उपाययोजना म्हणून विविध समुद्रकिनाऱ्यावरील चौपाट्यांवर देखील जीवरक्षक, बोटी व जीवसंरक्षक साधनं यांसह मनुष्यबळ तैनात करण्यात येणार आहे. आगीच्या संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी किंवा आग लागल्यास त्यावर तत्काळ नियंत्रण मिळवून जीवितहानी व वित्तहानी रोखण्यासाठी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 चे कलम 3 (1) नुसार आपल्या इमारतीमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजनांतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे दायित्व संबंधित मालक/भोगवटादार यांचे आहे, असे पालिकेनं म्हटलं आहे.

अग्निशमन यंत्रणा उत्तम असल्याचं प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक : सदर अधिनियमाच्या कलम 3 चे पोटकलम (3) प्रमाणे, इमारत किंवा इमारतीच्या भागामधील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक योजनेमधील प्रस्थापित अग्निशमन यंत्रणा उत्तम व कार्यक्षम स्थितीत असल्याबाबत परवानाधारक अभिकरणाकडून कलम 3 (3) व नियम 4 (2) नुसार सहामाही प्रमाणपत्र वर्षातून दोनदा "नमुना ब" प्रमाणे जानेवारी व जुलै महिन्यात प्राप्त करून घेणं हे बंधनकारक आहे. अशा परवानाप्राप्त अभिकरणांची यादी महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर (www.mahafireservice.gov.in) उपलब्ध आहे, असं प्रमुख अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर यांनी सांगितलं.

