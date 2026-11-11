शिर्डीत साईभक्तांसाठी खास सुविधा,अवघ्या 50 रुपयात मिळणार तीन डिजिटल फोटो, साई मंदिर परिसरात छायाचित्र सेवा सुरू
या सेवेचा पहिला लाभ हैदराबाद येथील साईभक्त मेघना यांनी घेतला. 50 रुपये देणगी भरून त्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला.
Published : November 11, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 4:09 PM IST
शिर्डी - साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या देश-विदेशातील भाविकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर आता भाविकांना मंदिर परिसरातील निवडक ठिकाणी छायाचित्रे काढून घेता येणार आहेत. साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्थेच्या वतीनं अधिकृत छायाचित्र सेवा सुरू करण्यात आली असून अवघ्या 50 रुपये देणगी शुल्कात भाविकांना तीन डिजिटल छायाचित्रे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. त्यामुळे शिर्डी भेटीतील अविस्मरणीय क्षण भाविकांना कायमस्वरूपी जतन करता येणार आहेत.
शिर्डीत दररोज हजारो साईभक्त दर्शनासाठी येतात. साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर मंदिर परिसरातील पवित्र स्थळांच्या सान्निध्यात कुटुंबीयांसोबत छायाचित्रे काढण्याची इच्छा अनेक भाविकांची असते. मात्र मंदिरात आणि परिसरात मोबाईल वापरण्यास बंदी असल्याने भाविकांना स्वतःचे फोटो काढता येत नाहीत. भाविकांची हीच गरज लक्षात घेऊन साईबाबा संस्थानने अधिकृत छायाचित्र सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. संस्थानच्या तदर्थ समितीने या उपक्रमाला मान्यता दिल्यानंतर दीपावलीच्या निमित्ताने या सुविधेचा प्रारंभ करण्यात आला.
या सुविधेअंतर्गत मंदिर परिसर, गुरूस्थानचा बाहेरील भाग, लेंडीबाग आणि वस्तुसंग्रहालयाबाहेर भाविकांना छायाचित्रे काढता येणार आहेत. यासाठी संस्थानच्या वतीने अधिकृत छायाचित्रकार नियुक्त करण्यात आले असून संस्थानच्या कॅमेऱ्याद्वारेच फोटो काढले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे 50 रुपये देणगी भरल्यानंतर तीन डिजिटल छायाचित्रे मिळणार असल्याने भाविकांना कमी खर्चात शिर्डी यात्रेच्या आठवणी जतन करता येणार आहेत. छायाचित्र सेवा घेण्यासाठी भाविकांना मंदिर परिसरातील देणगी काउंटरवर 50 रुपये भरून पावती घ्यावी लागेल. त्यानंतर गेट क्रमांक 3 जवळील अधिकृत छायाचित्र सेवा केंद्रावर ही पावती दाखवावी लागणार आहे. पावतीची पडताळणी झाल्यानंतर निर्धारित ठिकाणी अधिकृत छायाचित्रकार भाविकांचे तीन फोटो काढून देतील. हे फोटो केवळ डिजिटल स्वरूपात क्यूआर कोडच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. छायाचित्रांच्या प्रिंट दिल्या जाणार नाहीत. फोटो काढल्यानंतर भाविकांना तत्काळ क्यूआर कोड दिला जाईल. हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर भाविकांना त्यांचे तीनही डिजिटल फोटो लगेच मिळणार आहेत.
या सेवेचा पहिला लाभ हैदराबाद येथील साईभक्त मेघना यांनी घेतला. 50 रुपये देणगी भरून त्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला. त्यामुळे त्या अधिकृत छायाचित्र सेवेच्या पहिल्या लाभार्थी ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दोन दिवसांत 900 हून अधिक भाविकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. भाविकांना अधिकृत आणि सुलभ पद्धतीने शिर्डी भेटीच्या आठवणी जतन करता याव्यात हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः कुटुंबासह आणि मित्रपरिवारासह येणाऱ्या भाविकांसाठी ही सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. या छायाचित्रांचा सोशल मीडियावर वापर केल्यास शिर्डी तीर्थक्षेत्राच्या प्रसिद्धीलाही हातभार लागू शकतो. त्यामुळे शिर्डीत येणाऱ्या सर्व साईभक्तांनी या नवीन सुविधेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी केलं आहे.
हेही वाचा...