दिनविशेष : 90 वर्षांपूर्वी अमरावतीत झाली होती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ऐतिहासिक सभा
प्रा.डॉ. संतोष बनसोडे यांनी 90 वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमरावती शहराला दिलेल्या भेटीच्या इतिहासाला उजाळा दिला.
Published : May 4, 2026 at 11:48 AM IST
अमरावती : जगभरात मानव मुक्तीच्या लढ्याचे प्रतीक ठरलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू समाजात समानतेचा हक्क मिळावा, यासाठी प्रारंभिक संघर्ष उभारला. "आम्ही हिंदू धर्माचे घटक आहोत, त्यामुळे आम्हाला सन्मानाने वागणूक द्या, मंदिरात प्रवेश द्या" ही त्यांची ठाम भूमिका होती. मात्र सततच्या अपयशानंतर त्यांनी धर्मांतरणाचा निर्णय स्वीकारला. आपला हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी 90 वर्षांपूर्वी 4 मे 1936 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अमरावतीत ऐतिहासिक सभा झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अमरावती भेटी संदर्भात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या इतिहास विभागाचे प्रमुख प्रा.डॉ. संतोष बनसोडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी प्रा.डॉ. संतोष बनसोडे यांनी 90 वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अमरावती शहराला दिलेल्या भेटीच्या इतिहासाला उजाळा दिला.
मंदिर प्रवेशासाठीचा प्रारंभीचा संघर्ष : "13 आणि 14 मे 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमरावतीत आले होते. तेव्हा डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अस्पृश्यांना अंबादेवी प्रवेश सत्याग्रहात बाबासाहेबांनी सहभाग घेतला होता. मात्र या सत्याग्रहाला अपेक्षित यश मिळालं नाही. त्यानंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष सुरूच ठेवला. अमरावती येथील मंदिर सत्याग्रहानंतर 13 ऑक्टोबर 1929 रोजी पुण्यातील पर्वती मंदिर सत्याग्रह करण्यात आला. त्यानंतर 2 मार्च 1930 रोजी नाशिकच्या काळाराम मंदिरात दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्याग्रह केला. तसंच 9 मार्च 1930 रोजी रामनवमीच्या दिवशी नाशिक इथं रथाच्या दोराला अस्पृश्यांनी स्पर्श केल्यामुळं लाठीचार्ज झाला. या घटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतः जखमी झाले, पण लढा थांबवला नाही," असं प्रा.डॉ. संतोष बनसोड यांनी सांगितलं.
मुखेड सत्याग्रह आणि वाढता संघर्ष : "मुखेड सत्याग्रह विशेष गाजला. अस्पृश्यांनी पांडव प्रताप ग्रंथाची मिरवणूक काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना अडवण्यात आलं. त्यावेळी अस्पृश्यांनी रस्त्यावर बसून आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला. या सर्व घटनांमुळं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाणवलं की, हिंदू धर्मात समानता मिळवणं कठीण आहे," असं प्रा.डॉ. संतोष बनसोड म्हणाले.
येवला इथं धर्मांतराची घोषणा : "मंदिर प्रवेशासह अस्पृश्यांना समान अधिकार मिळावे, यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बरेच प्रयत्न केले. मात्र त्या प्रयत्नांना यश मिळालं नाही. त्यामुळे 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी नाशिकजवळील येवला इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मी हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही" अशी ऐतिहासिक घोषणा केली. ती घोषणा भारतीय समाज व्यवस्थेला हादरवणारी ठरली," असं प्रा.डॉ.संतोष बनसोड यांनी सांगितलं.
वर्ध्यात आंबेडकर- गांधी यांच्यात चर्चा : "येवला इथं धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केल्यावर आपल्या या निर्णयाला वऱ्हाड प्रांतात प्रतिसाद मिळविण्याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1 मे पासून वऱ्हाडचा दौरा आखला. 1 मे 1936 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे वर्धा इथं गेले. या ठिकाणी महात्मा गांधी यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. यावेळी जमनालाल बजाज यांनी मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. वर्धा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरा यांना प्रवेश दिला. मात्र इतर अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश नाकारला गेला. हा प्रकार पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भ्रमनिरास झाला. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 मे 1936 रोजी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर इथं सभा घेतली. त्यानंतर 3 मे 1936 ला नागपूर इथं मोठी सभा झाली. त्यावेळी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अमरावतीत येण्याची विनंती केली होती," अशी माहिती प्रा.डॉ.संतोष बनसोड यांनी दिली.
अमरावतीत ऐतिहासिक सभा : "अमरावती शहरात 4 मे 1936 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वागतासाठी भव्य तयारी करण्यात आली होती. ज्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं अमरावती शहरात आगमन झालं, त्यावेळी रेल्वे स्टेशन चौक ते रेस्ट हाऊसपर्यंत त्यांची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. सायंकाळी सात वाजता नेकोलेट पार्क अर्थात आजच्या श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे मैदान इथं सभा झाली. या सभेला हजारो लोकांची उपस्थिती होती. या सभेत जर आपण हिंदू धर्माचे घटक आहोत, तर आपल्याला समान वागणूक काय मिळत नाही? सन्मान मिळत नसेल तर आपण हा धर्म का स्वीकारावा? असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठाम शब्दांत सांगितलं. या घोषणेनंतर सभास्थळी 'जय भीम'च्या घोषणांनी वातावरण दणाणून गेलं होतं," असं प्रा.डॉ.संतोष बनसोड यांनी सांगितलं.
पंजाबराव देशमुख आणि बाबासाहेबांचे दृढ संबंध : "अमरावतीतील या दौऱ्यामुळं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे संबंध अधिक दृढ झाले. यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केला आणि वऱ्हाड प्रांताची जबाबदारी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना दिली. विशेष म्हणजे निवडणुकीमध्ये अमरावती मतदारसंघातून मजूर पक्षाची उमेदवारी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना मिळाली तर त्यांच्या पत्नी विमलाबाई देशमुख यांना अकोला ग्रामीण मधून उमेदवारी देण्यात आली. त्या निवडणुकीमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख आणि त्यांच्या पत्नी विमलाबाई देशमुख यांचा अतिशय अल्पमताने पराभव झाला होता," असं प्रा.डॉ. संतोष बनसोड यांनी सांगितलं.
ऐतिहासिक वारसा आणि महत्त्व : "या सर्व घटनांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीला नववळण दिलं. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांना गती मिळाली. या सर्व सामाजिक चळवळीत अमरावती ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघर्षाची महत्त्वाची साक्षीदार ठरली," असं डॉ.संतोष बनसोड म्हणाले.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रारंभी हिंदू धर्मात समानतेसाठी संघर्ष केला.
- 1927 मध्ये अमरावती येथील अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहात सहभाग.
- 1935 मध्ये येवला इथं धर्मांतराची घोषणा.
- 4 मे 1936 रोजी अमरावतीतील ऐतिहासिक सभा.
