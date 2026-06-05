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आता एचएसआरपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांची विशेष तपासणी : 1 जुलैपासून विशेष पथकं रस्त्यावर

एचएसआरपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांची 1 जुलैपासून विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी नोंदणी करुनही नंबर प्लेट बसवली नाही.

HSRP NUMBER PLATE CHEKING DRIVE
एचएसआरपी नंबर प्लेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 6:16 PM IST

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वाशिम : परिवहन विभागानं जुन्या वाहनांवर एचएसआरपी बसवणं बंधनकारक केलं आहे. अनेक वाहनधारकांनी अद्याप नोंदणी करून प्लेट बसवलेली नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष पथकं तयार करण्यात आली असून, ही पथकं रस्त्यांवर वाहनांची तपासणी करणार आहेत. एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाहन हस्तांतरण, कर्जबोजा नोंद, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहनातील बदल तसेच इतर परिवहन कार्यालयीन कामांसाठीही एचएसआरपी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे एचएसआरपी नसल्यास संबंधित कामांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकते. परिवहन विभागानं वाहनधारकांना तातडीनं एचएसआरपीसाठी नोंदणी करून प्लेट बसवून घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तपासणी मोहीम सुरू झाल्यानंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचं विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

१ जुलैपासून करण्यात येणार विशेष तपासणी : एचएसआरपी नसलेल्या जुन्या व नव्या वाहनांची 1 जुलै 2026 पासून विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी बसवलेली नाही, त्यांनी तातडीनं प्रक्रिया पूर्ण करावी. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सहाय्यक उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संग्राम जगताप यांनी दिली आहे.

काय आहे एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट? : एचएसआरपी (High Security Registration Plate) ही वाहनांसाठी केंद्र शासनानं निर्धारित केलेली विशेष सुरक्षा क्रमांक प्लेट आहे. वाहन चोरी, बनावट नंबर प्लेट आणि गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाहनांची सहज ओळख पटावी, यासाठी ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

कोणत्या वाहनांना आवश्यक? : 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व जुन्या वाहनांना एचएसआरपी बसवणं आवश्यक आहे. 1 एप्रिल 2019 नंतर उत्पादित वाहनांमध्ये ही प्लेट कंपनीकडूनच बसवली जाते.

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TAGGED:

WASHIM RTO
HSRP NUMBER PLATE
एचएसआरपी नंबर प्लेट
वाशिममध्ये वाहनांची विशेष तपासणी
HSRP NUMBER PLATE CHEKING DRIVE

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