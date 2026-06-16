खासदार ओमराजेंच्या पित्याच्या खून प्रकरणाचा निकाल 20 जूनला होणार जाहीर; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे बंधू आहेत प्रमुख आरोपी
धाराशीवमधील पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा निकाल विशेष सीबीआय न्यायालय शनिवारी जाहीर करणार आहे. या निकालाकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.
Published : June 16, 2026 at 6:14 PM IST
मुंबई : शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे पिता ओमराजे निंबाळकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा निकाल विशेष सीबीआय न्यायालय 20 जूनला जाहीर करणार आहेत. यात प्रमुख आरोपी हे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे बंधू तथा माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील आहेत.
2006 मध्ये अवघ्या महाराष्ट्राला हादरवून सोडणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा निकाल या शनिवारी देणार असल्याचं मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं जाहीर केलंय. हा निकाल आजच लागणार म्हणून सकाळपासूनच सर्वांना उत्सुकता लागून होती. सकाळी 11 च्या सुमारास कोर्ट भरायच्या आधीच सर्व आरोपी आणि वकील कोर्टात येऊन हजर झाले होते. मात्र, या निकालाला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम शिल्लक असल्याचं स्पष्ट करत विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांनी आज निकाल देत नसल्याचं स्पष्ट केलं. येत्या शनिवारी, 20 जून रोजी निकाल देणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर येत्या शनिवारी सर्व आरोपी आणि तपास अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश देत मंगळवारची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
निकालाला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम सुरू, शनिवारी निकाल देणार - कोर्ट- खासदार ओमराजे निंबळकरांसह त्यांचे बंधू जयराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या आई आनंदीदेवी निंबाळकर यांच्यासह पवनराजेंचे चालक दिवंगत समद काझी यांची पत्नी आणि मुलगा मंगळवारी न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर होते. दुसरीकडे, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील हे वयोमान आणि तब्येत ठीक नसल्यामुळे अॅम्ब्युलन्सनं न्यायालयात दाखल झाले होते. न्यायालयातून बाहेर पडताना खासदार ओमराजेंनी उशिरानं का होईना पण आम्हाला अजूनही न्यायाची प्रतीक्षा असल्याचं माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.
काय घडली होती घटना - 3 जून 2006 रोजी दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी धाराशिवकडे निघालेल्या पवनराजे निंबाळकर यांच्या गाडीचा पाठलाग करून त्यांच्यावर गोळीबार केला होता. या हत्येप्रकरणी माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासहित एकूण 9 आरोपी आहेत. माजी खासदार पद्मसिंह पाटील यांच्यावर पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचे प्रमुख सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. सप्टेंबर 2009 पासून याप्रकरणी पद्मसिंह पाटील जामीनावर बाहेर आहेत. याप्रकरणी शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटू पांडे यांच्यासह माजी नगरसेवक मोहन शुक्ला, उत्तर प्रदेशमधील बसपा नेता कैलास यादव, तसेच शशिकांत कुलकर्णी, लातूर येथील सतीश मंदाडे तर पारसमल जैन हे संशयित आरोपी आहेत.
काय आहे खटल्याचं महत्त्व - धाराशिवमधून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांचे वडील दिवंगत पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचा चालक समद काझी यांची 3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली इथं सायन-पनवेल महामार्गावर दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनं राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. पवनराजे निंबाळकर यांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे त्यांची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप तपासयंत्रणांकडून करण्यात आलाय.
राष्ट्रवादीचा मोठा नेता मुख्य आरोपी - या प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील(86) यांच्यासह एकूण नऊ आरोपींविरोधात हत्या आणि हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आलेत. शरद पवारांचे निकटवर्तीय आणि विद्यमान उपमु़ख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे थोरले बंधू पद्मसिंह पाटील यांनी निंबाळकरांचं त्याकाळातील वाढत राजकीय वजन असहाय्य झाल्यानं हा सारा कट रचल्याचं सीबीआयनं आरोपपत्रात म्हटलंय. आरोपी पद्मसिंह पाटील यांच्यावतीनं सुमारे साडेबाराशे पानांचे लेखी म्हणणं न्यायालयात सादर करण्यात आलंय. अंतिम सुनावणीवेळी पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सात आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. विशेष सीबीआय न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
पद्मसिंह पाटील यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील वाद - पद्मसिंह पाटील यांची राजकीय कारकिर्दही अनेक वादांनी गाजलीय. 2006 मध्ये काँग्रेसचे नेते आणि त्यांचेच चुलतभाऊ पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयनं पद्मसिंह पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. निंबाळकर हे उस्मानाबादमधील त्यांच्या राजकीय आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजात नेहमीच सक्रिय होते. याआधी साल 2005 मध्ये जेष्ठ समाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी पद्मसिंह पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. पी. बी. सावंत समितीनं त्यांच्यावर कारगिल युद्ध आणि गुजरात भूकंपग्रस्तांसाठी असलेल्या तेरणा साखर सहकारी संस्थेच्या निधीतील गैरव्यवहार आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीत मोठा आर्थिक अपहार केल्याचे आरोप ठेवले होते.
कसा राहिला खटल्याचा प्रदीर्घ प्रवास - राजकीय वैमनस्यातून झालेल्या या प्रकरणाचा तपास निंबाळकर कुटुंबीयांच्या विनंतीनुसार सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसाठी 25 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे होता. मात्र, बड्या राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्यानं निष्पक्ष तपासाकरता हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आलं. या खटल्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह एकूण 128 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आलीय. तसेच पारसमल जैन बादला हा या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार ठरला आहे. त्याच्या जबानीतून साऱ्या कटाची माहिती उघड झाली होती, त्यामुळे त्याची साक्ष या खटल्यात महत्त्वाची आहे. या खटल्याची नियमित सुनावणी 4 जुलै 2011 पासून सुरू होती. म्हणजे जवळपास 15 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर हा या प्रकरणाचा निकाल येत्या शनिवारी लागणे अपेक्षित आहे.
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