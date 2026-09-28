दुष्काळात संगमनेर तालुक्यात सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त; ऐन सण-उत्सवांच्या काळात उपासमारीची वेळ
संगमनेर तालुक्यात दुष्काळ पडल्यामुळे सोयाबीनसह इतर पिक पूर्पणे वाया गेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झालं आहे.
Published : September 28, 2026 at 5:59 PM IST
अहिल्यानगर- मागील तब्बल दोन महिन्यांपासून पाऊसानं दडी मारल्यामुळे संगमनेर तालुक्यातील पिंपळे आणि लगतच्या परिसरात सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे जळून खाक झाले आहेत. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्यानं ऐन सण-उत्सवांच्या काळात बळीराजावर उपासमारीची आणि अंधारात दिवस काढण्याची वेळ आली आहे. पिकांच्या संगोपनासाठी घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा? दैनंदिन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा? या मोठ्या विवंचनेत संपूर्ण परिसरातील शेतकरी वर्ग अडकला आहे.
संगमनेर तालुक्यातील पिंपळे येथील बाधित शेतकरी भाऊसाहेब किसन ढोणे यांनी शेतातील विदारक परिस्थिती मांडताना सांगितलं की, गेल्या तीन ते साडेतीन महिन्यांपूर्वी मोठ्या आशेनं आणि कष्टानं सोयाबीनची पेरणी केली होती. सुरुवातीच्या काळात अत्यंत चांगले पीक आले होते. मात्र ऐनवेळी, फुलधारणा आणि शेंगा धरण्याच्या टप्प्यातच पावसानं पूर्णपणे दांडी मारली. सलग दोन महिने पाऊस न पडल्यामुळे पिकाची वाढ खुंटली. एकाही झाडाला शेंग धरू शकली नाही. सध्या शेतात लांबून हिरवळ दिसत असली तरी पिकाची मर्यादा आणि नैसर्गिक कालावधी पूर्णपणे संपला आहे. त्यामुळे या उभ्या पिकातून आता शेतकऱ्यांच्या हाती एक रुपयाचंही उत्पन्न मिळण्याची साधी शक्यता उरलेली नाही.
फवारण्या आणि शारीरिक श्रम पूर्णपणे वाया- शेतीची पूर्वमशागत, ट्रॅक्टरची नांगरणी, बियाणे, रासायनिक खते आणि मजुरीसाठी सेवा सोसायटीकडून सुमारे एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज काढून शेतात गुंतवले होते. त्यातच पिकावर पांढऱ्या माशीचा आणि अळ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाल्यानं शेतकऱ्यांनी महागडी कीटकनाशके आणून वारंवार फवारणी केली. मात्र, मुख्य पाण्याचाच थेंब उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व औषध फवारण्या आणि शारीरिक श्रम पूर्णपणे वाया गेले आहेत. सोयाबीनसोबतच पाच-दहा गुंठ्यात लावलेला टमाट्यासारखा भाजीपालाही पांढऱ्या माशीमुळे आणि पाण्याअभावी जळून खाक झाला आहे.
यंदाची दिवाळी पूर्णपणे अंधारातच जाण्याची भीती- खरीप हंगामातील उत्पादनावरच जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अवलंबून असतो. परंतु, पीक वाळल्यामुळे चाऱ्याचा भीषण तुटवडा निर्माण झाला आहे. चारा नसल्यामुळे दुधाचे उत्पादन घटलं आहे. पूरक म्हणून चालणारा दुग्ध व्यवसायही आता पूर्णपणे मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे मिळणारे थोडेथोडके उत्पन्नही बंद झाले असून यंदाची दिवाळी पूर्णपणे अंधारातच जाईल, अशी भीती शेतकरी भाऊसाहेब किसन ढोणे यांनी व्यक्त केली आहे.
सढळ हातानं मदत देण्याची मागणी- शेतकऱ्यांवरील संकटाची राज्य सरकारनं आणि स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ गांभीर्यानं दखल घेऊन शेतांचे पंचनामे करावेत. तसेच बाधित शेतकऱ्यांना एकरी किमान 40 ते 50 हजार रुपयांची सढळ हातानं मदत देऊन दिलासा द्यावा, अशी आर्त मागणी शेतकरी भाऊसाहेब ढोणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री , कृषीमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे.
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