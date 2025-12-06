ETV Bharat / state

दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायक मनो नागौर शिर्डीत; साईचरणी अर्पण केलं चांदीचं ताट

दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायक मनो नागौर यांनी आज (6 डिसेंबर) सहकुटुंब साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत हजेरी लावली. नागौर यांनी साईचरणी चांदीचं ताट अर्पण केलं आहे.

Singer Mano Nagaur Visit Sai Baba Temple
दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायक मनो नागौर शिर्डीत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 10:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : गेल्या चाळीस वर्षांपासून शिर्डी साईबाबांचे भक्त असलेले दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायक मनो नागौर यांनी आज (6 डिसेंबर) सहकुटुंब साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “गेल्या चाळीस वर्षांपासून मी न चुकता साईबाबांच्या दर्शनाला येतो. आज मात्र खूप दिवसांनी संपूर्ण कुटुंबासह येण्याचा योग आला.” आपल्या मधुर गायनातून त्यांनी साईबाबांप्रती असलेली अतूट भक्ती व्यक्त केली.

मनो नागौर यांचा साई संस्थानकडून सत्कार : विविध भाषांत गाणी गायिल्यानं दक्षिण भारतात प्रसिद्ध असलेले गायक मनो नागौर आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह आज शिर्डीत दाखल झाले. त्यांनी प्रथम साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. त्यानंतर त्यांनी द्वारकामाई, चावडी तसेच गुरुस्थान येथेही जाऊन दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर श्री साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी मनो नागौर यांचा सत्कार केला. यावेळी त्यांनी शाल, श्रीफळ साईबाबांची मूर्ती नागौर यांना भेट दिल्या. मनो नागौर यांनी साईबाबांच्या कृपेने पुन्हा एकदा कुटुंबासह दर्शन घेता आल्याबद्दल संस्थानचे आभार मानले.

साईचरणी अर्पण केलं चांदीचं ताट (ETV Bharat)

'माझ्या प्रत्येक श्वासात साईबाबा' : ‘ई टीव्ही भारत’शी बोलताना प्रसिद्ध गायक मनो नागौर यांनी भावुकपणे सांगितलं, की “आमच्यासाठी साईबाबा सर्वस्व आहेत. गेल्या 40 वर्षांपासून साईबाबांच्या आशीर्वादानेच माझे कुटुंब सुखी आणि समाधानी आहे. साईबाबांच्या कृपेनंच मला हिंदीसह विविध भाषांमध्ये गाणी गाण्याची संधी मिळाली. माझ्या प्रत्येक श्वासात साईबाबा आहेत. आम्ही साईबाबांचे भक्त असल्यामुळे बाबांनी आम्हाला खूप काही दिलं आहे. आज जे काही आमच्याकडे आहे, ते सगळे साईंच्या कृपेनंच मिळाले आहे.”

नागौर यांच्याकडून चांदीचं ताट साईचरणी अर्पण : साईदर्शनानंतर गायक मनो नागौर यांनी साईबाबांच्या चरणी चांदीचे एक सुंदर ताट देणगीस्वरूपात अर्पण केले. यावेळी त्यांनी ताटाचे वजन किंवा किंमत जाहीर केली नाही. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “मी आज जे काही गातो, जे काही कमावतो, ते सगळे साईबाबांची देण आहे. अनेक भाषांमध्ये गाणी गाण्याची संधी मला फक्त साईबाबांच्या आशीर्वादानेच मिळाली. म्हणून बाबांना काही तरी देणं लागतंच. आज जे काही मी साईबाबांना दिलं, तेही माझं नाही तर साईबाबांचीच देण आहे.”



हेही वाचा

TAGGED:

MANO NAGAUR SAI BABA SHIRDI
SOUTH INDIAN PLAYBACK SINGER
PLAYBACK SINGER SAI TEMPLE SHIRDI
मनौ नागौर शिर्डी
SINGER MANO NAGAUR IN SHIRDI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.