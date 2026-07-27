टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी आरोपीचं भिवंडी न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण; आरोपींची संख्या 15 वर
टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात (TET Exam Paper leak Case) एक मोठी घडामोड समोर आली असून फरार आरोपी सोनू कुमारने भिवंडी न्यायालयात आत्मसमर्पण केलं आहे.
Published : July 27, 2026 at 9:00 PM IST
ठाणे : टीईटी परीक्षा पेपर फुटीच्या गुन्ह्यातील (TET Exam Paper leak Case) फरार आरोपीने सोमवारी अचानक भिवंडी न्यायालयात आत्मसमर्पण केलं. सोनू कुमार (Sonu Kumar) असं न्यायालयात हजर झालेल्या आरोपीचं नाव आहे. या आरोपीच्या अटकेनंतर अटक आरोपींची संख्या 15 वर पोहोचली आहे. अशी माहिती आरोपींचे वकील ॲड. शैलेश गायकवाड यांनी दिली.
आत्तापर्यंत 14 जणांना अटक : परीक्षेच्या अवघ्या दोन दिवसआधी टीईटीचा पेपर फुटल्यानं महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात खळबळ माजली होती. भिवंडी पोलीस उपायुक्त परिमंडळ क्षेत्रात 26 जून रोजी सर्वप्रथम तीन आरोपींना अटक करून या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्यात आत्तापर्यंत 14 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यामध्ये मुख्य सूत्रधार बिजेंद्र गुप्ताचा सुद्धा समावेश आहे.
सोनू कुमार दिवाकरनं आत्मसमर्पण केलं : अटक आरोपींपैकी 12 आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. बिजेंद्र गुप्ता आणि इंद्रजीत सिंग ऊर्फ पिकू या दोघांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर गुन्ह्यातील महत्त्वाचा आरोपी सोनू कुमार दिवाकर हा पोलिसांना गुंगारा देत होता. परंतु मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अटक झाल्यानं पोलीस कधीही आपल्या पर्यंत पोहोचतील या भीतीनं अखेर सोनू कुमार दिवाकरनं भिवंडी न्यायालयात हजर होत आत्मसमर्पण केलं. न्यायालयानं सोनू कुमारला पोलिसांच्या ताब्यात देऊन या प्रकरणी पोलिसांचं काय म्हणणं आहे ते सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर पोलिसांनी आपलं म्हणणं मांडत न्यायालयाकडून आरोपीचा ताबा मिळवला.
सुनावणीसाठी पुढील तारीख : टीईटी पेपर फुटी प्रकरणात मुख्य सूत्रधार बीजेंद्र कुमार गुप्ताची पत्नी सुमन कुमारी बिजेंद्र कुमार गुप्ता व साथीदार नरेश कुमार माहौर, संजय कुमार शर्मा व मिथुन कुमार हे न्यायालयीन कोठडीत असल्यानं भिवंडी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर भिवंडी न्यायालयानं सुनावणीसाठी 29 जुलै ही तारीख दिल्याची माहिती आरोपींचे वकील ॲड. शैलेश गायकवाड यांनी दिली.
टीईटी पेपरफुटीचा भांडाफोड : टीईटी 2026 परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच पेपरफुटीचा मोठा प्रकार भिवंडीत उघडकीस आला. दिल्लीहून भिवंडीत येऊन तब्बल दीड कोटी रुपयांमध्ये टीईटीचा प्रश्नपत्रिका संच विक्री करण्याचा व्यवहार होणार असल्याची गुप्त माहिती भिवंडी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्याआधारे पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली भिवंडी पोलिसांनी मुंबई-नाशिक महामार्गवर कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचत कारवाई केली आणि तीन आरोपींना अटक केली होती.
टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त : आरोपींकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम तसेच टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे चार संच जप्त करण्यात आले होते. जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली असता त्या प्रत्यक्ष परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे. हे आरोपी भिवंडीत नेमके कोणाकडे आले होते, त्यांच्यामागे कोणते मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का? कोणती शैक्षणिक संस्था किंवा स्थानिक एजंट या प्रकरणात सहभागी आहेत का?, याचा आता पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
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