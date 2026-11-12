सोनिया गांधींच्या पुस्तकावरून महाराष्ट्रात रणकंदन; बावनकुळेंचा 2029 चा दावा, तर शिंदे-पवारांकडून आठवणींना उजाळा
सोनिया गांधी यांच्या ‘Belonging : A Journey of Love’ या आत्मचरित्रावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
Published : November 12, 2026 at 6:50 AM IST
मुंबई : काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या ‘Belonging : A Journey of Love’ या आत्मचरित्रावरून देशभरात राजकीय वाद सुरू असतानाच महाराष्ट्रातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या पुस्तकाचा संबंध थेट 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडत सोनिया गांधी यांच्यावर टीका केली. भाजपा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी बाटला हाऊस चकमक, बाबरी मशीद आणि राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले. तर दुसरीकडे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या आठवणी सांगत त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोनिया गांधी यांचा जीवनप्रवास प्रेरणादायी असल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांना डिवचले. त्यामुळे या पुस्तकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष रंगला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या ‘Belonging : A Journey of Love’ या आत्मचरित्रातून त्यांचा इटलीतील बालपणापासून भारतातील राजकीय प्रवासापर्यंतचा जीवनपट उलगडण्यात आला आहे. राजीव गांधी यांच्याशी विवाह, गांधी कुटुंबातील आयुष्य, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्या, काँग्रेसमधील नेतृत्वाची जबाबदारी आणि देशातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींचा त्यात वेध घेतला आहे. या राजकीय प्रवासात शरद पवार यांच्याशी आलेल्या संबंधांवरही भाष्य केले आहे. 1999 मध्ये सोनिया गांधी यांच्या परदेशी जन्माच्या मुद्द्यावरून पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रात आणि केंद्रात आघाडीचे राजकारण केले. मात्र, सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन होताच सत्ताधारी आणि विरोधक असा वाद रंगला आहे.
बावनकुळेंचा थेट 2029 च्या निवडणुकीशी संबंध
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रावर टीका करताना, हे पुस्तक 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून लिहिल्याचा आरोप केला. या पुस्तकातून स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती, अशी मांडणी सोनिया गांधी करत असून, संपूर्ण जबाबदारी दिवंगत इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर टाकत असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. मुस्लिम समाज, अनुसूचित जमाती आणि संविधानाच्या मुद्द्यावरून संभ्रम निर्माण करून मते मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर डोळ्यांत अश्रू आल्याच्या सोनिया गांधी यांच्या उल्लेखावरही त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
अनिल बोंडेंचे बाटला हाऊस आणि राम मंदिरावरून सवाल
भाजपा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी अमरावती येथे सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रावरून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. बाटला हाऊस चकमकीत अतिरेकी मारले गेले, तेव्हा सोनिया गांधी यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले; मात्र कर्तव्य बजावताना पोलीस अधिकारी मोहन शर्मा यांना वीरमरण आले, तेव्हा त्यांच्याबद्दल तशी संवेदना का व्यक्त झाली नाही, असा सवाल बोंडे यांनी केला. रामलल्ला अनेक वर्षे तात्पुरत्या निवासात राहिले, तेव्हा सोनिया गांधी यांना काही वाटले नाही; बाबरीचा ढाचा पाडल्यानंतर मात्र त्यांनी दुःख व्यक्त केले, अशी टीकाही बोंडे यांनी केली. काँग्रेसचे राजकारण मतपेढीभोवती फिरत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुशीलकुमार शिंदेंनी सांगितल्या राजीव गांधींच्या आठवणी
दुसरीकडे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राच्या निमित्ताने राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सध्या माझ्याकडे हे पुस्तक नाही; मात्र सोनिया गांधी यांच्यासोबत अनेक वर्षे काम केले असल्याने त्यांच्या लेखनातील संदर्भांची कल्पना आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. 1985 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत राजीव गांधी यांचे वर्णद्वेषाविरोधातील भाषण ऐकण्याची संधी मला मिळाली होती. त्यांच्या भाषणाचे स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण सभागृह उभे राहिले होते, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये कठीण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या काळात सोनिया गांधी यांनी संयमाने पक्षाची जबाबदारी सांभाळली. कार्यकर्ते आणि नेत्यांना भेटून त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या तसेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली, असे कौतुकही शिंदे यांनी केले.
रोहित पवारांकडून सोनियांच्या संघर्षाचे कौतुक
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राचे स्वागत केले. अवघ्या 21 व्या वर्षी इटलीतील आपले घर, माणसे आणि परिचित जग मागे सोडून भारतात नव्या आयुष्याची सुरुवात करणाऱ्या सोनिया गांधी यांचा प्रवास संवेदनशील, संघर्षशील आणि कणखर व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय करून देणारा आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येसारख्या वैयक्तिक दुःखांचा सामना करूनही त्यांनी सार्वजनिक जीवनात स्वतःला सावरले. संकटांनी खचून न जाता उभे राहण्याची त्यांची जिद्द प्रेरणादायी आहे, असे रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमध्ये नमूद केले. यंदा संसदेत भेट झाली असताना अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीला सोनिया गांधी यांनी पाठिंबा दिल्याचा अनुभवही त्यांनी सांगितला.
शायना एनसी यांचे महिला आरक्षणावरून लक्ष्य
शिवसेनेच्या नेत्या शायना एनसी यांनीही सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्रातील भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले. राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे निमंत्रण मिळूनही सोनिया गांधी उपस्थित राहिल्या नाहीत; कलम 370 च्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका काय होती, तसेच महिला आरक्षण विधेयकाबाबत सोनिया गांधी यांनी कोणती भूमिका घेतली, असे सवाल त्यांनी केले. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाली, तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधी यांना विरोध का केला नाही, असा प्रश्नही शायना एनसी यांनी उपस्थित केला. केवळ पुस्तकात भावना व्यक्त करून नेतृत्व सिद्ध होत नाही; ते कृतीतून सिद्ध करावे लागते, अशी टीका त्यांनी केली.
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